Zpět ve funkci. Samaranch mladší je znovu viceprezidentem MOV

Odskočil si do organizační komise, kde dohlížel na přípravu her v Pekingu. Teď byl Juan Antonio Samaranch mladší opětovně zvolen do funkce viceprezidenta Mezinárodního olympijského výboru, kterou zastával už mezi roky 2016 a 2020.