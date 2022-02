Curling už není sport podivínů. Ideální i pro partu kamarádů, říká šéf svazu

Dlouhá léta to byl sport ze škatulky těch zvláštních. Parta lidí s košťaty umetá cestu kusům žuly s madly a snaží se je dostat do středu jakéhosi terče. Něco mezi kulečníkem a pétanque, jen na ledě. Fajn zábava, ale tohle že je olympijský sport?! Dnes je curling v docela jiné pozici. I díky manželům Tomášovi a Zuzaně Paulovým, prvním curlerům z Česka v historii olympijských her.