ONLINE: Olympijský curling s Paulovými. V Pekingu jsou v akci první Češi

Curleři hrají na ledu vytvořeném v plaveckém stadionu Ice Cube, který hostil bazénové soutěže na letních olympijských hrách v roce 2008. „Jsme absolutně nadšení, předčilo to naše očekávání. Vůbec není poznat, že to byla plavecká hala. Ledová plocha vypadá nádherně. Je to asi nejlepší hala, ve které jsme kdy byli,“ hlásila z dějiště her Zuzana Paulová.

ONLINE: Curling smíšených dvojic na OH v Pekingu Začátek zápasu Česko vs. Norsko po 13:00 SEČ

Čeští manželé mají před sebou devět zápasů v základní části, začínají proti favorizované norské dvojici Kristin Skaslienová, Magnus Nedregottenten a končí soubojem s domácími Číňany.

„Oficiálně to bereme zápas od zápasu. Samozřejmě máme týmy, se kterými bychom nechtěli prohrát, ale i kdyby, tak to není žádná tragédie,“ podotkl k českým ambicím Tomáš Paul.

„V naší disciplíně nejde rychle odhadnout soupeře jako v jiných sportech. Curling je pořád hra, nemusíme být nejrychlejší nebo nejsilnější. Zápasy se mohou vyvinout úplně jiným směrem. Můžeme porazit favority, a pak prohrát s papírově nejslabším týmem,“ dodala před velkou premiérou Paulová.

Čtveřice nejlepších týmů po základní části olympijského turnaje postoupí do semifinále, finále je na pořadu v úterý 8. února.

Jak odstartují Češi?

Sledujte online.