1. DEN OH: Do závodů o první medaile se zapojí Sáblíková i biatlonisté

Jízdní řád českých sportovců SNOWBOARDING

slopestyle, 1. jízda, ženy: Pančochová 3:45 SEČ

slopestyle, 2. jízda, ženy: Pančochová 4:47 SEČ CURLING

smíšené dvojice: Česko vs. Velká Británie 7:05 SEČ

smíšené dvojice: Česko vs. Švýcarsko 20:05 SEČ SKOKY NA LYŽÍCH

střední můstek, kvalifikace, muži: Koudelka, Kožíšek, Sakala 7:20 SEČ

střední můstek, 1. kolo, ženy: A. Indráčková, K. Indráčková, Ulrichová 11:45 SEČ BĚH NA LYŽÍCH

skiatlon, ženy: Nováková, Hynčicová 8:45 SEČ RYCHLOBRUSLENÍ

3000 m, ženy: Sáblíková, Zdráhalová 9:30 SEČ HOKEJ

skupina B, ženy: Česko vs. Švédsko 9:40 SEČ BIATLON

smíšená štafeta: Jislová + Davidová + Karlík + Krčmář 10:00 SEČ RYCHLOBRUSLENÍ NA KRÁTKÉ DRÁZE

500 m, kvalifikace, ženy: Hrůzová 12:00 SEČ SANĚ

1. jízda, muži: Lejsek 12:10 SEČ

2. jízda, muži: Lejsek 13:50 SEČ