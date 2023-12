Rusové v Paříži? Záleží na definici neutrálního sportovce, říká šéf NSA Šebek

„Ještě bych úplně nepředjímal, co to ve finále znamená. Z naší strany určitě vnímám nesoulad s tímto řešením, kdy platí postoj České republiky v tom, že bychom měli dodržovat striktní tlak na to, aby se žádní sportovci z Ruska neúčastnili olympiády ani individuálně. Na druhou stranu já si myslím, že velmi záleží na tom, jaká bude finální definice neutrálního sportovce,“ řekl Šebek novinářům. Záleží podle něj také na tom, jak budou aplikována dopingová pravidla.

„Já finální definici neznám a myslím, že čas ukáže, jestli ty podmínky budou takové, že reálně nějací sportovci, kteří jsou spojeni s aktuálním Ruskem, by se olympiády zúčastnili. Určitě z toho radost nemáme. Jednoznačně platí postoj státu i zůstává v platnosti rozhodnutí pléna Českého olympijského výboru,“ uvedl Šebek. Plénum v dubnu konstatovalo, že ČOV nesouhlasí s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikacích na olympijské hry nebo na hrách samotných po dobu trvání válečného konfliktu na Ukrajině. Po pátečním rozhodnutí MOV představitelé ČOV zopakovali, že se na tom nic nezměnilo.

„Čas ukáže, jestli to rozhodnutí a následné definice povedou k tomu, že se nějaká větší skupina ruských sportovců bude účastnit, nebo to budou pouze individuality, které jsou opravdu v nějakém exilu, nebo i sporném vztahu se současným ruským státem. Může se stát, že podmínky budou tak přísné, že nejen, že to ruští sportovci v reálu nesplní, ale bude i nějaká direkce ze strany ruských úřadů nebo Ruského olympijského výboru, že jsou podmínky nedůstojné a olympiády se nebudou účastnit. Nechci fakt předjímat, ale myslím, že je to reálně možné,“ doplnil Šebek.

Český florbal v sobotu prezentoval na kongresu Mezinárodní florbalové federace připravenost na MS v roce 2025 a Šebek přicestoval do Singapuru osobně deklarovat svoji podporu. „Je i v zájmu státu, aby mistrovství světa proběhlo minimálně stejně důstojně jako před několika lety. Proto jsem deklaroval zájem státu a podporu turnaje, který budou hostit Brno a Ostrava v roce 2025,“ doplnil Šebek.

O výši podpory pro MS florbalistek se ještě bude jednat. „Máme rozpracované úvahy, avšak ty se budou vázat na konkrétní rozpočet. V roce 2025 máme oznámené tři velké akce – mistrovství světa žen ve florbale, mistrovství světa žen v hokeji a ženské mistrovství Evropy v basketbalu. Nebude to ale tak dramatické a finančně náročné jako v nadcházejícím roce, který je olympijský a Česko v něm navíc bude hostit mistrovství světa v hokeji, biatlonu, cyklokrosu a všesokolský slet,“ podotkl.

Předpokládá, že akce se podaří zabezpečit standardním rozpočtem. „Je to zároveň i signál pro další pořadatele, že rok 2025 už v tuto chvíli bude pro ty mimořádné akce uzavřen. Věřím, že podpora těm třem akcím bude důstojná, ale samozřejmě to vždy vyžaduje významnou účast od pořadatelů, ale i měst, která se na samotné akci podílejí,“ konstatoval Šebek.