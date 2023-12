KOMENTÁŘ: Skandální. Kriminální čin. Bach vyhrál, legitimizuje ruskou agresi

„Skandální rozhodnutí,“ reagoval Jiří Hamza, viceprezident biatlonové unie IBU a jeden z nejvýše postavených Čechů na mezinárodní sportovní scéně.

„MOV tím páchá kriminální čin,“ pronesl Matvij Bidnyj, ukrajinský ministr sportu.

„Neskutečná reklama na ruskou válku a zločiny,“ napsala hokejová legenda Domink Hašek.

A velmi výstižná jsou také slova Anastasie Sichnajevské, spoluzakladatelky portálu Hlas Ukrajiny: „MOV vzkázal: Milí Ukrajinci, umírejte dál, nám je to jedno.“

Zatímco země, jež vyvolaly první a druhou světovou válku, nesměly startovat ani na nejbližších hrách po jejím skončení, Rusům a Bělorusům teď MOV otevřel dveře navzdory pokračující agresi na Ukrajině.

Zatímco Jižní Afrika a Rhodesie byly v minulosti vyloučeny z her kvůli rasismu, v Paříži nyní budou vystupovat sportovci země, která páchá válečné zločiny a unáší ukrajinské děti a na jejíhož vrcholného představitele Vladimira Putina vydal zatykač Mezinárodní soud pro lidská práva v Haagu.

Vlajka potřísněná krví

Válka na Ukrajině dosud stála život více než 300 ukrajinských sportovců. Ti už nikdy na žádné hry nemohou. Rusové si naopak příští rok v červenci vesele zazávodí pod vlajkou s pěti kruhy a doma v Moskvě je pak jistojistě využijí i k propagandistickým účelům.

„Jakákoliv neutrální vlajka ruských sportovců je potřísněna krví,“ konstatoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Výkonný výbor MOV sdělil, že v rámci neutrálního týmu nepovolí start v Paříži těm ruským sportovcům, kteří „aktivně podporují válku, nebo mají smlouvu s ruskou armádou či národními bezpečnostními agenturami“.

Jenže jak snadno tyto podmínky Rusko obchází, prokázalo například letošní mistrovství světa v judu. Reprezentanty z armádních a policejních klubů CSKA a Dynamo funkcionáři včas „převeleli“ do takzvaného Federálního sportovního klubu.

Ve zdůvodnění svého pátečního verdiktu MOV argumentuje, že jej k němu vyzvaly například Asociace mezinárodních sportovních federací, zvláštní zpravodajové Rady OSN pro lidská práva, vedoucí představitelé zemí G20 či Hnutí nezúčastněných zemí, které zahrnuje 120 států.

Jinými slovy: vedení MOV se tak snaží očistit si ruce od rozhodnutí, jež bude mnohými – především západními představiteli – ostře kritizováno.

„Roli hrály peníze a tlak a u mnohých mimoevropských zemí také skutečnost, že míra korupce je v nich daleko větší než v Evropě,“ poukázal Jiří Hamza, že ruská vláda v nedávné době ve snaze zlegitimizovat svoji válku na diplomatickém poli naslibovala rozsáhlou finanční podporu řadě funkcionářů z asijských, afrických či latinskoamerických zemí.

„Prezident MOV Bach dostal ostatní tam, kam chtěl. Připadá mi, že ujel daleko mimo reálný prostor. Pro mě osobně je toto rozhodnutí MOV absolutně neakceptovatelné,“ řekl Hamza.

Obdobné postoje dávají najevo Ukrajina či pobaltské země, které na jaře zvažovaly i bojkot her, pokud se MOV takto rozhodne. Absolutní zákaz startu Rusů v Paříži má podle Ukrajiny plnou podporu 40 zemí včetně Česka.

Porušili olympijský mír

Ukrajinský ministr sportu Bidnyj připomněl, proč je nejnovější rozhodnutí tak ostudné: „Rusko je jedinou zemí, která už třikrát porušila olympijský mír.“ Ten je ze strany MOV vyhlašován vždy na období od začátku olympiády do konce paralympiády. V čase olympijského míru přitom Rusko zaútočilo na Gruzii (2008), anektovalo Krym (2014) a zahájilo útok na Ukrajinu (2022).

„Když jeden národ ve válce ničí jiný, stává se taková ruská ‚neutralita‘ ze strany MOV nezodpovědností,“ konstatoval Bidnyj. Přestože se vedení MOV zaštiťuje vůlí Asociace mezinárodních sportovních federací, vybízející k ruskému návratu, nikde nebylo (raději?) zveřejněno, které sportovní federace hlasovaly pro a které proti startu neutrálních Rusů.

Ruská a běloruská vlajka se na olympijských hrách v Paříži neobjeví, sportovci z těchto zemí ale částečnou zelenou dostali.

„Je mi líto Sebastiana Coea, šéfa atletů, jehož jméno zneužili, když MOV ve své zprávě uvedl, že i on seděl na tomto jednání, ale nikde už neuvedli, jak hlasoval,“ podotkl Hamza.

Coeovy názory jsou dlouhodobě neměnné a dobře známé: „Dokud budou ruská vojska na Ukrajině, ruské atlety nevpustíme do soutěží.“

Tím pádem se ani nebudou moci kvalifikovat na hry.

Pokud tedy Coe navzdory silnému tlaku MOV u tohoto postoje setrvá, v Paříži se Rusové přinejmenším v atletice nepředstaví.

Nebudou tam například ani ruští vodní slalomáři, přestože je Mezinárodní kanoistická federace ICF jakožto neutrální sportovce letos nechala závodit. Vlády Polska a Velké Británie, tedy zemí, kde se uskutečnily olympijské kvalifikace vodních slalomářů, je totiž nevpustily na své území.

„I pro hry v Paříži by bylo takové řešení jednoduché. Stačilo by, aby měl Macron koule, nedal Rusům víza a dál není co řešit. A i kdyby jim schengenská víza slíbil třeba Orbán, může Macron zablokovat jejich účast tím, že jim neumožní vstup do země,“ navrhl Hamza.

Prezident Emmanuel Macron ale v otázce ruské účasti v poslední době lavíroval na obě strany a nejnověji se přikláněl k té ruské. Naopak starostka Paříže Anne Hidalgová byla proti.

Vedení MOV se ohání rovněž tvrzením, že o soupeření s neutrálními Rusy stojí drtivá většina světových sportovců. Nicméně ani toto tvrzení není podpořeno exaktními daty.

Například chorvatská fotbalová reprezentantka Ana Maria Markovičová tento týden emotivně prohlásila: „Dominantní část sportovců a klubů v Rusku podporuje válku na Ukrajině nošením úchylného teroristického znaku Z a nenesou za to žádnou odpovědnost před mezinárodním společenstvím, zatímco ukrajinští sportovci jsou Rusy zabíjeni ve své vlastní zemi. Má ukrajinská kamarádka, fotbalistka Polina Ihančuková, přišla ve válce o manžela a sama byla zraněna při ruském raketovém útoku. Nechci mít nic společného s ruskými hráčkami, které tuto nepříčetnou agresi podporují, nebo které mají strach ozvat se a veřejně proti ní vystoupit. Nepodám jim ruku, nemám k nim žádný respekt.“

Ještě v říjnu Mezinárodní olympijský výbor halasně propagoval, jak dočasně suspendoval Ruský olympijský výbor za to, že do svých řad začal přijímat členy ze čtyř anektovaných ukrajinských území.

Toto rozhodnutí bylo však jen úhybným manévrem před stěžejním verdiktem.

Oč se doopravdy v zákulisí hrálo, byl možný start Rusů v Paříži.

A v této hře Bach vyhrál.

Mezinárodní sport naopak prohrál.