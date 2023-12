Ostuda pro sportovní svět. Ukrajinský plavec kritizuje účast Rusů na olympiádě

Romančuk tím naráží na olympijský mír. „Ruská federace nerespektuje jeho pravidla, porušili je už potřetí. V roce 2008 v Gruzii, a stejně jako loni i v roce 2014 na Ukrajině,“ připomněl v rozhovoru pro web SwimSwam.

Ukrajinský plavec se po úspěšné olympiádě v Tokiu předvedl i nyní na mistrovství Evropy v rumunském městě Otopeni, kde na tratích 800 a 1500 metrů volným způsobem získal dvě třetí místa. Radost z bronzových medailí mu ovšem vzalo páteční vyjádření MOV, že na olympiádě v Paříži můžou Rusové a Bělorusové startovat jako neutrální sportovci.

„Je to velká ostuda pro celý sportovní svět. Rusové zaútočili na ukrajinská města, civilisty, sportovce a sportovní zařízení, ale stejně můžou soutěžit. To není normální,“ vzkazuje. „Během války zemřelo více než 400 sportovců, rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru není správné.“

Účast sportovců ze země agresora komentují i české plavkyně, jež se z Rumunska vrátily. „Pere se to ve mně, na jednu stranu nechci, aby sportovci byli ukřivdění, na druhou tam byl konflikt v olympijském období,“ připomíná Barbora Seemanová, že Rusko napadlo Ukrajinu mezi loňskou olympiádou a paralympiádou.

„Je těžké udělat nějaký kompromis, ale zároveň si myslím, že jsou pro jejich start dost těžká kritéria a hodně lidí je v armádě nebo policii, takže pro ně nebude jednoduché je splnit. Je to nějaký ústupek z olympijské asociace, ale jsem zvědavá, jak se to ještě vyvrbí,“ komentuje.

„Je mi to strašně líto vůči Ukrajině, která je napadená. Myslím, že by bylo lepší, kdyby tam Rusové nebyli,“ říká Kristýna Horská, která se rovněž účastnila tokijské olympiády. „A ne kvůli tomu, že by mi přibyly dvě soupeřky, to neřeším. Spíš vzhledem k tomu, že někteří ukrajinští sportovci musejí bojovat a jejich soupeři si nastoupí na start a oni ne, protože už tu možnost třeba ani nemají...“

Souhlasíte s rozhodnutím MOV umožnit start Rusů a Bělorusů na OH se statutem neutrálních sportovců? ano 12 %(1681 hlasů) ne 88 %(11990 hlasů)

Na což upozorňuje i Romančuk. „Den před začátkem mistrovství Evropy zemřel ve válce ukrajinský plavec narozený v roce 2005. Neznal jsem ho osobně, ale bylo mu osmnáct. Měl celý život před sebou, jednoho dne z něj mohl být třeba zlatý olympijský medailista. Ale teď už ani nežije. Rusové ho zabili. A nyní jim nahlas říkáme, aby soutěžili,“ vypráví zoufale.

Přestože s jejich účastí nesouhlasí, bojkot olympijských her neplánuje. „Doufám, že v Paříži budu. Sportovci by měli dělat svou práci a hrdě reprezentovat Ukrajinu,“ myslí si. „Celý svět je unavený válkou, ale ta ještě neskončila. Potřebuje stále podporu všech zemí.“

Na olympiádě budou moct podle MOV startovat sportovci Ruska a Běloruska, kteří podepíší prohlášení o neutralitě. „To nestačí. Většina sportovců je v armádě, stejně jako ve většině zemí Evropy. Jak mohou být neutrální? Měli by to říct na rovinu, ne podepisovat nějaký papír,“ zlobí se Romančuk.

I přes rozhodnutí MOV však stále zůstávají sporty, ve kterých Rusové a Bělorusové soutěžit nebudou. Slalomářská federace jim neumožnila start na kvalifikačních závodech a Světová atletika jejich start zakazuje dlouhodobě.

„Znám jejího šéfa Sebastiana Coea osobně, je to skvělý člověk. Líbí se mi jeho rozhodnutí, že Rusům nebude dovoleno soutěžit, dokud válka neskončí. A můj názor je, že všichni ostatní by měli nařídit totéž,“ prohlašuje Romančuk, který se vrátil zpět na Ukrajinu.

„Trénoval jsem v Německu, ale už jsem zpátky, protože jsem se rozhodl, že chci Ukrajině pomoct,“ vysvětlil. „Země potřebuje mladé lidi, aby se vše mohlo obnovit. Bydlím na západě, všechny bazény jsou tam zničené. Můžeme si třeba zaplavat v padesátimetrovém bazénu, ale když náhodou slyšíme poplach, musíme rychle vylézt,“ popisuje.

A tak i on nyní netrpělivě čeká, zda na únorovém mistrovství světa v Dauhá a na olympijských hrách v Paříži bude muset plavat ve stejném bazénu jako sportovci ze země, která v únoru minulého roku napadla jeho domov.

Světová plavecká organizace World Aquatics účast Rusů a Bělorusů totiž podpořila, vymezila ale kritéria, která musí splnit. Startovat mohou pouze jednotlivci, mají zakázaný kontakt s novináři, musí nosit celobílé oblečení, nesmí používat vlajky ani hrát hymny a kvalifikační limit musí splnit jinde než v Rusku a Bělorusku. A především nesmí startovat ti plavci, kteří od začátku invaze ruskou agresi podpořili.

Proto s největší pravděpodobností nebude moct soutěžit dvojnásobný vítěz z Tokia Jevgenij Michajlovič Rylov, který byl loni suspendován za nošení symbolu „Z“ na proválečném shromáždění na stadionu Lužniki v Moskvě.