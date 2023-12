Proč Putin ničí naši zemi? Postřelili mě, jsem invalida, říká lékař biatlonistů

Povězte, co si o tomto verdiktu MOV myslíte?

Ukrajina je kategoricky proti. Vždyť jak chcete rozeznat, kteří z ruských sportovců skutečně nepodporují válku. Tu válku, kterou Putin proti mé zemi rozpoutal a ve které ruská armáda zabíjí i naše ženy a děti. Jednoznačně nesouhlasíme s tím, aby Rusové mohli soutěžit na olympiádě, protože je to v našich očích naprosto nehumánní.

Hovoří se o možném ukrajinském bojkotu pařížských her.

Nevím, jak nakonec rozhodne naše vláda. Ale my, sportovci, trenéři i funkcionáři, bychom zcela chápali, kdyby na protest proti rozhodnutí MOV k bojkotu došlo.

Vy jste letos zažil válku v její nejsurovější podobě, když jste sám byl půl roku nasazen na frontě. Nyní vám tedy povolili vrátit se k vašemu sportu?

Ano, protože jsem válečným invalidou, byl jsem opakovaně zraněný. Teď jsem přijel k týmu, abych mohl opět trochu pracovat s našimi sportovci. Ale ty hrůzy, které jsem zažil, ve mně zůstávají. Absolutně nechápu, nerozumím tomu, proč nám tohle Rusové dělají, proč se Putin rozhodl zcela zničit naši zemi. Vážně, vůbec to nechápu.

Mohl byste aspoň trochu přiblížit, jak drsné to na frontě bylo?

(kroutí hlavou, chvíli mlčí) To se nedá slovy popsat. Je to... strašné. To musíte vidět na vlastní oči, jaké hrůzy Rusové na Ukrajině provedli. Zničili celá města. Obrovská města. Prostě je zničili, nemilosrdně je srovnali se zemí, nic tam najednou není.

Na kterém úseku fronty jste působil?

Na více místech, několikrát nás převeleli.

Měl jste velký strach?

Samozřejmě. Občas to bylo šílené. Jsou momenty, kdy tam jen ležíte a pomalu se loučíte se životem.

Pro všechny ukrajinské biatlonisty musí být psychicky obtížné, že jsou sice tady a mohou závodit, ale zároveň musí myslet na nebezpečí, které hrozí doma jejich rodinám.

Pro nikoho z nás není taková situace lehká. Já mám teď vlastně velké štěstí, že mě coby válečného invalidu poslali sem a rodina se o mě nemusí bát.

Co konkrétně se vám stalo?

Třikrát mě na frontě postřelili. Mám od té doby velké problémy s hlavou, neustále se mi vracejí velké bolesti hlavy.