Českým chodcům se nelíbí smíšená štafeta, která bude olympijskou novinkou

Muži přišli o tradiční padesátku, kterou na vrcholných soutěžích nahradil závod na 35 kilometrů pro obě kategorie. Už tato změna snížila šance specialistů na nejdelší trať, protože se dá lépe kombinovat s tradičním závodem na 20 kilometrů.

Světová atletika pro OH v Paříži navrhovala týmovou soutěž na 35 kilometrů, kdy by muž i žena absolvovali celou trať a rozhodoval by součet časů. To ale neschválil Mezinárodní olympijský výbor. Místo toho se dospělo k formátu s rozdělením 42,195 kilometru na čtyři úseky, které střídavě absolvují dva členové smíšené štafety.

Rozhodnutí přišlo zhruba rok a čtvrt před olympiádou. „Všichni trénuji na ohromně vytrvalostní disciplínu, najednou by ale měli přepnout na ‚chodecký sprint‘,“ poznamenala Martínková, nedávná juniorka, která zatím závodí hlavně na dvacítce. „Hlavním problémem je ale de facto zrušení vytrvalostní disciplíny v chůzi,“ dodal Hlaváč, který je specialistou na delší tratě. Na padesátce reprezentoval na OH v Tokiu a na nové trati 35 kilometrů startoval loni na MS i ME.

Česká chodkyně Eliška Martínková

Podle Martínkové nemá nový koncept moc dobré ohlasy mezi závodníky i trenéry po celém světě. „Jedná se o úplně jinou disciplínu a dost velké části startovního pole na 35 kilometrů chůze to zcela utne šance pro účast na olympijských hrách,“ poznamenala. Hlaváč se obává, jak bude desítka v závodním tempu vypadat. „Světové výkony na dvacítku jsou pod 1:20, čili tempo pod čtyři minuty na kilometr, což už je tempo na hranici technických možností chůze,“ uvedl.

Nezvyk bude také poměrně dlouhá pauza pro chodce mezi jednotlivými úseky. „Nedokážu si představit, že půjdeme deset kilometrů naplno, předáme ‚kolík‘ a následně budeme něco mezi 40 a 45 minutami čekat během úseku druhého sportovce. A potom znova desítku naplno,“ přemítal Hlaváč. Stačí mu zkušenosti z trestné zóny za nedodržení pravidel, která se začala uplatňovat na dvacítce. Tam jednou strávil dvě minuty. „Osobně můžu potvrdit, jak neuvěřitelně dokáže člověk vytuhnout během této chvilky, natož jak bude vypadat po 40 minutách Snad abychom se vyklusali, protáhli a pak se šli znovu rozcvičit,“ dodal.

Hlaváč i Martínková jsou navzdory výtkám, které vůči novému formátu mají, ochotni se kvůli olympijským hrám přizpůsobit. Pro Martínkovou je hlavním cílem kvalifikace na dvacítku. „Pokud bychom ale měli silnou dvojici, která je schopná se dostat do top 25 na světě, určitě bych nic nebojkotovala. Hlavně si ale myslím, že jelikož má být soutěž těchto štafet týden po závodě na 20 kilometrů chůze, spousta závodníků tyto dvě disciplíny bude kombinovat, ne-li většina,“ dodala.