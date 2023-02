Blíže k Paříži? Ruské svazy gymnastiky a zápasu dostaly pozvánku na Asijské hry

„Dostali jsme pozvánku k účasti na Asijských hrách. Odpovíme, že máme zájem a oni nám následně předloží podmínky naší účasti,“ uvedl v rozhovoru pro Match TV předseda ruského gymnastického svazu Vasilij Titov. Pozvání televizi potvrdil i šéf zápasnického svazu Michajl Mamiašvili. „Odpověděli jsme, že jsme připraveni se zúčastnit podle stanovených pravidel,“ uvedl.

Reakce sportu na válku na Ukrajině

O návrat ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží usiluje v poslední době Mezinárodní olympijský výbor. Jako neutrální sportovci by se podle návrhu MOV mohli kvalifikovat ze závodů v Asii, kde by mohli na rozdíl od Evropy začít soutěžit. Postoj MOV ale vyvolal v řadě zemí ostrou kritiku, hovořilo se i o možném bojkotu her v Paříži.

Asijské hry jsou na programu od 23. září v čínském Chang-čou. Pořadatelé se zatím k pozvánkám pro ruské sportovce nevyjádřili.