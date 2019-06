Budoucí šampioni? Olympiáda dětí a mládeže byla plná poutavých příběhů

Čtyřdenní zápolení přineslo řadu zajímavých příběhů, tady je jen několik z nich, jak je zachytili mladí novináři na webu akce.

Florbalová trojčata

Všechny tři se narodily v jeden den, nosí jméno Kuchařová, hrají florbal - a teď s týmem Středočeského kraje vyhrály olympiádu mládeže. Nadaná trojčata ve složení: brankářka Hana, obránkyně Zuzana a útočnice Adéla.

FLORBALOVÁ TROJČATA. Útočnice Adéla (vlevo), brankářka Hana (uprostřed) a obránkyně Zuzana výrazně přispěly k triumfu Středočeského kraje na Olympiádě dětí a mládeže v Libereckém kraji.

„Vítězství na olympiádě je nejlepší pocit, co jsem kdy zažila. Jsem na holky hrdá,“ smála se Adéla. „Vůbec jsme nečekaly, že to takhle může dopadnout,“ přizvukovaly Hana se Zuzanou.

Adéla se s bilancí devíti gólů a šesti asistencí zařadila mezi nejproduktivnější hráčky turnaje. Trefila se i ve finále, stejně jako její sestra Zuzana. Středočešky nakonec porazily Olomoucký kraj 5:3. „Staly se klíčovým článkem sestavy,“ chválil tři florbalové sestry trenér Lukáš Netrefa, „ale prvním bodem, který jsme si museli před hrami splnit, byla týmovost.“

Pyšný táta Šebrle

Na tribuně jabloneckého stadionu se při atletických soutěžích objevilo slavné jméno. Olympijský vítěz v desetiboji Roman Šebrle fandil 13leté dceři Kateřině, která na trati 60 metrů překážek vybojovala stříbrnou medaili a překonala si osobní rekord. I když shodila druhou překážku, dosáhla času 9,48 sekundy, jen tři setiny za vítězkou.

„Jsem na ni moc pyšný,“ říkal Roman Šebrle. Z hlediště Kateřině jen nefandil, ale po závodě dceři i dalším atletkám předával medaile. „Skopla si druhou překážku, ale to se stane. Ke konci si znovu brnkla, ale i tak doběhla druhá. Zabojovala, bylo na ní vidět, že moc chce. A to se podle mě cení. To je totiž vlastnost, která spoustě lidem chybí,“ prohlásil Šebrle.

GRATULACE OD TÁTY. Roman Šebrle dekoruje ty nejlepší atlety na Olympiádě dětí a mládeže v Libereckém kraji, mezi nimi i dceru Kateřinu.

Věhlasný desetibojař dceru občas trénuje, zaměřuje se hlavně na oštěpařské dovednosti. V ostatních disciplínách, které spadají do vícebojů, Kateřinu připravuje maminka Eva, taktéž bývalá reprezentantka. Vedle atletiky všestranná Kateřina stíhá i fotbal v dresu Dukly.

„Chci být mistryní světa“

Tři zlaté, jedna stříbrná a k tomu bronz. Jihlavská plavkyně Sabina Horáková se ve dvanácti letech zařadila mezi hlavní hvězdy olympiády. „Kamarádi mi říkali, že jsem nejúspěšnější sportovec Vysočiny. Sama bych to ani nevěděla. Je to vážně skvělý pocit, něco naprosto úžasného,“ zářila talentovaná plavkyně.

Její starší sestra Tereza se v loňském roce objevila i na dospělém mistrovství světa. „Ségra mi radí a zároveň je můj idol,“ uvedla plavkyně jihlavského oddílu JPK Axis.

Plavání se věnuje od malička a věnuje mu každou chvíli. Teď jí skončila sezona, ale už se nemůže dočkat nové. „Minulý rok jsem už chtěla celý srpen chodit plavat. Když nejsem v bazénu měsíc, tak mi to strašně chybí,“ svěřila se.

Cíle nemá zrovna malé. Jednou by chtěla být mistryní světa. „Asi v polohovém závodu na 200 metrů. To mě baví nejvíc a je to můj sen.“

Z lyží na fotbalové hřiště

Markéta Štefanová z Libereckého kraje vybojovala na loňské zimní Olympiádě dětí a mládeže čtyři medaile v běhu na lyžích. Teď se ukázala i na letní variantě klání v domácím prostředí - jako fotbalistka. „Taťka trénuje fotbal, mamka rekreačně běhá nebo jezdí na kole. Sportují také oba bráchové,“ vysvětlila, že sportovní všestrannost má v genech.

Kromě běžeckého lyžování a fotbalu se Markéta věnuje i lyžařskému orientačnímu běhu. „Když jsme tu letos jako tým, je to úplně jiné, než závodit jako jednotlivec,“ řekla.

I její dva sourozenci startovali na mládežnické olympiádě. „Dařilo se jim. Vyhráli ve smíšené štafetě a každý bral ještě individuální medaili.“

Gymnasta míří do Evropy

Celkem šest cenných kovů vybojoval na Olympiádě dětí a mládeže gymnasta Daniel David Kaplan z Prahy a zařadil se tak k nejúspěšnějším účastníkům akce. Dvě zlaté, jedna stříbrná a tři bronzové medaile hovoří za vše. Navíc je i šestinásobným mistrem republiky.

„S výkonem jsem spokojený. Až na bradla, kde jsem bohužel spadnul. Byla to jednobodová srážka, a i ten jeden bod hraje obrovskou roli. Takže pak už to nebylo na bednu. Ale to je jediný nedostatek,“ řekl úspěšný sportovec.

Medaile z Liberce pro něj mohou být začátkem slibné kariéry. „Jsem hrozně rád, že můžu být v reprezentaci. Příští rok se chci dostat na mistrovství Evropy. Takže musím ještě bojovat,“ prohlásil.

Na olympiádě se dařilo i jeho sestře Nele Tereze, která kromě jednoho zlata získala dva bronzy a další zlato přidala v soutěži družstev.