Stříbro a osobní rekord. Kateřina Šebrlová není jen dcerou slavného otce

„Jsem na ni moc pyšný,“ chválil otec Roman Šebrle, jenž s celou rodinou držel palce přímo na tribuně jabloneckého stadionu.

A nejen to. Právě olympijský vítěz totiž předával ceny těm nejúspěšnějším. Nejprve medaili, potom diplom a ještě tašku s dárky. I když na ni právě u své dcery nejprve zapomněl.

To už se třináctiletá reprezentantka Prahy usmívala, bezprostředně po závodě jako by ji mrzela chyba na druhé překážce. „Tam mi spadla. Neběželo se mi moc dobře. A trošku mi vadilo i to horko,“ líčila.

Ani přes problematický úvod závod nezabalila a dřela až do konce. Časomíra se u jejího jména nakonec zastavila na hodnotě 9 sekund a 48 setin, pouze tři setiny za vítězkou.

„Skopla si druhou překážku, ale to se stane. Ke konci si znovu brnkla, ale i tak doběhla druhá. Zabojovala, bylo na ní vidět, že moc chce. A to se podle mě cení. To je totiž vlastnost, která spoustě lidem chybí,“ prohlásil Šebrle.

Slavný desetibojař dceru příležitostně trénuje, zaměřuje se zejména na oštěpařské dovednosti. V ostatních disciplínách, které spadají do vícebojů, Kateřinu připravuje její maminka Eva, taktéž bývalá reprezentantka. A pořád to není všechno, čemu se Kateřina věnuje. Vedle atletiky v barvách Aritmy stíhá i fotbal v dresu Dukly.

„Necháváme na ní, ať si sama vybere. Sám jsem fotbal hrával, syn ho taky hraje. Takže i Káča odmala kopala do míče. Měla k tomu blízko. Ale je pravda, že bych ji k sportu i tak vedl. Ale ani jsem nemusel, sportuje ráda,“ poznamenal Šebrle. „Určitě má na to skvěle pokračovat i v seniorských kategoriích. To ale ostatně všichni, kteří se sem dostali.“

Kateřina se zatím snaží stíhat a střídat všechny tréninky. „Ještě jsem se nerozhodla, čemu bych se chtěla v budoucnosti věnovat víc. Myslím, že zatím je to ale dobrá kombinace.“

Ovšem u atletiky má jeden konkrétní cíl: „Jednou bych chtěla i na olympiádu.“ Tátovo stříbro ze Sydney v roce 2000 a zlato z Atén o čtyři roky později jsou silnou motivací. „Taky bych jí moc přál, kdyby se tam dostala,“ dodal Šebrle. „Ale ať se rozhodne, pro co chce. My ji budeme podporovat ve všem.“