Že by na olympiádě přibyla hokejová disciplína? Ve hře je formát tři na tři

Vícero variant nabízí basketbal nebo volejbal, tak proč by nemohl také lední hokej? Právě s touto myšlenkou přišel nově zvolený šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif. Ta by mohla být realizována a uvedena do olympijského programu na hrách v roce 2030.