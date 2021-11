RETRO: Zrození legend i hokejový skandál v kulisách švýcarské blamáže

„Bylo by nejlépe zapomenout na zimní olympijské hry docela,“ prohlásil roku 1948 ve Svatém Mořici mluvčí olympijského výboru Spojených států. Z dnešního pohledu zní taková myšlenka neuvěřitelně, ale před 73 lety měla zimní olympiáda namále. Svatomořické hry k tomu přispěly. Kromě sporů v americké hokejové reprezentaci za to mohla především, a to zní jako další protimluv, špatná švýcarská organizace. Dnes se však na páté ZOH vzpomíná nejvíce jako na hry historických zápisů mezi krasobruslaři.