Velkou cenu roztančili Kubánci. Předváděli box jako z pohádky

Kubánci v ringu téměř tančili, Velkou cenu povýšili do světové úrovně, pět jich zezlátlo: Yosvany Veitía (52 kg), Cruz Gómez (63), López Cardona (75), César La Cruz (81) a Pero Justíz (+91). Co jméno, to mistr světa, poslední zatím juniorský.

„Bylo to tady nabité, to i laik vidí. Mojí ženě se sice box nelíbí, ale byla tady a říká mi, že to je paráda, že to je úplně o něčem jiném,“ slyšel Žáček pochvalu od manželky. „Petr Novák ve váze do 63 kilogramů prohrál první utkání s Kubáncem. Já mu povídám: Uvědom si, že jsi bažant a on mazák. Musí jít krok po kroku. Pokud je kluk schopný se z toho poučit, pak to znamená, že není blbej. Protože blbec se nepoučí z ničeho. Naši tady viděli, co je potřeba dál dělat, aby se zlepšovali.“

Bronz v kategorii do 63 kg cinknul loni stříbrnému Arturu Szachbazianovi, v semifinále podlehl 0:5 Brazilci Oliveirovi. Chyběl obhájce Zdeněk Chládek, zraněná česká jednička.

Za rok na jaře bude olympijská kvalifikace, má někdo z Čechů šanci? „Nechci plivat do svého hnízda, já to vedu, ale osobnost typu Konečného, Kraje, Kutila nebo Rafaela ještě nemáme. Ovšem dvacetiletí Novák a Szachbazian mají všechno před sebou,“ věří Žáček.

„Musí makat a jezdit do ciziny na soustředění. Plno lidí nám to vyčítá, ale bez toho to nejde. Když já dělal státního trenéra, lítali jsme do Kuby, Ruska. Říkali, Žáček je blázen, on je chce nechat zabít. Najednou Lukáš Konečný byl na Kubě ve finále, kde ho oškubali. Jestli chci být nejlepší, musím se řezat s nejlepšími, ne s nějakými plácačkami.“

V ženském ringu získaly bronz Martina Schmoranzová, Dominika Ciklová a Natálie Poledniková. V supertěžké váze nad 81 kg boxovaly pouze dvě Češky, zlato vybojovala Vendula Kučerová po výhře nad Bárou Suchánkovou.