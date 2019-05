Velkou cenu Ústí ovládli kubánští boxeři, výhrou se blýskla i Kučerová

50. ročník turnaje v boxu:

Muži

do 52 kg: Yosvany Veitía (Kuba) - Bennama (Fr.) 5:0,

do 57 kg: Kistohurry (Fr.) - Frabasran (Kan.) bez boje,

do 63 kg:

finále A: Oliveira (Braz.) - Blumenfeld (Kan.) 3:2,

finále B: Cruz Gómez (Kuba) - Somchay (Thaj.) 5:0,

do 69 kg:

finále A: Luiz Silva (Braz.) - Ekinci (Tur.) 3:2,

finále B: Sotomayor (Kol.) - Srour (Nor.) 4:1,

do 75 kg: López Cardona (Kuba) - Cavallaro (It.) 5:0,

do 81 kg: César La Cruz (Kuba) - Bazuev (Něm.) 5:0,

do 91 kg: Teixeira (Braz.) - Castillo (Ekv.) 4:1,

nad 91 kg: Pero Justíz (Kuba) - Ramos Silva (Braz.) 5:0.

Ženy

do 51 kg: Cakirogluová (Tur.) - Roková (Pol.) bez boje,

do 57 kg: Kruková (Pol.) - Brujevičová (Běl.) 5:0,

do 60 kg: Ferreiraová (Braz.) - Caliskanová (Tur.) 5:0,

do 64 kg: Avtinová (Rus.) - Larssonová (Švéd.) 4:1,

do 69 kg: Surmeneliová (Tur.) - Jonuzová (Bul.) 5:0,

do 75 kg: Fontijnová (Niz.) - Figueiredová (Braz.) 5:0,

nad 81 kg: Kučerová - Suchánková (obě ČR) 5:0.