O Tokio letí bojovat i Satoranský s Veselým. Hrubana nahradí nováček Samoura

V nominaci je hned devět hráčů, který si účast v olympijské kvalifikaci zajistili historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně v roce 2019.

Vedle hvězdy Tomáše Satoranského z Chicaga z NBA, který se jako jediný připojí k týmu až přímo ve Victorii, jsou to Patrik Auda z Jokohamy a Ondřej Balvín z Bilbaa, Jaromír Bohačík ze Štrasburku, Lukáš Palyza z Nymburku, Martin Peterka z Braunschweigu, Blake Schilb z USK Praha, Jakub Šiřina z Opavy a Tomáš Vyoral z Pardubic.

Z úspěšného tažení v Číně tak chybí jen bývalý kapitán Pavel Pumprla, který po turnaji uzavřel reprezentační kariéru, a kvůli zranění pivot Martin Kříž i současný kapitán a křídelník Vojtěch Hruban z Nymburka, o jehož neúčasti se definitivně rozhodlo až v posledních dnech.

V kvalifikaci o minulou olympiádu v Riu de Janeiro v roce 2016, kde v semifinále kvalifikačního turnaje v Bělehradu podlehli Srbsku, bojovali ze současného kádru Auda, Palyza, Satoranský, Šiřina, Schilb i Jan Veselý. Pivot Fenerbahce Istanbul se do kádru vrátil poprvé od duelu 16. září 2018 v Sarajevu proti Bosně a Hercegovině, kde si Češi v kvalifikaci definitivně zajistili účast na mistrovství světa v Číně.

Další místa zaujali rozehrávač Ondřej Sehnal z USK Praha a křídelník Patrick Samoura z Cochise College, které čeká první velký turnaj v kariéře. Sehnal však má zkušenosti z kvalifikace o EuroBasket. „Všichni mladí, kteří se zapojili do téhle přípravy, získali skvělé zkušenosti,“ uvedl Ginzburg.

„Patrick nám dodává agresivní obranu, hraje opravdu intenzivně. To je pro nás důležité. Jemu to pak přináší další možnosti zahrát si na takové úrovni. Ondřej s námi už pár zápasů odehrál. Myslím, že každý z nich pro něj byl dobrým,“ doplnil Ginzburg.

V přípravě sehrál český tým pět utkání - v Praze dva duely s Finskem (78:65 a 93:85) a na turnaji v Hamburku zápasy s domácím Německem (62:95), s Itálií (71:83) a s Tuniskem (85:55).

Při třech výhrách a dvou porážkách Ginzburg ještě neměl k dispozici vedle Satoranského kvůli klubovým povinnostem Bohačíka a také Veselého, který se připojil po náročné sezoně a zranění kotníku z jejího závěru až ve středu. „Kdybychom tuhle sestavu měli pohromadě dva nebo tři týdny, hráli bychom skvěle,“ prohlásil Ginzburg.

„Je to škoda, že jsme nemohli trénovat spolu a budeme mít jen čtyři společné tréninky se Satym. Doufám ale, že se stane zázrak nebo spíš projeví přirozená chemie mezi těmito hráči, kterou měli v minulosti. Tomu věřím,“ prohlásil Ginzburg. Už na začátku sezony přišel o Víta Krejčího, který si přetrhl zkřížený vaz v kolenu ještě v dresu Zaragozy před draftem NBA, na kterém jej získala Oklahoma City.

V Kanadě sehrají Češi ve skupině B zápasy s Tureckem (1. července od 4:35 SELČ) a o den později ve stejném čase s Uruguayí. První dva celky - stejně jako ze skupiny A, kterou tvoří domácí Kanada, Řecko a Čína - postoupí do play off. Na olympiádu postoupí jen jeden tým, cesta do Tokia vede přes úspěch v semifinále i finále.