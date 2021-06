Basketbalisté se už v Kanadě chystají na tvrdý boj o Tokio. I se Satoranským

Český tým vyrazil na cestu v pátek ráno a přes Frankfurt nad Mohanem a Montreal se dostal po 24 hodinách do Victorie, kde je proti České republice devítihodinový časový posun.

„Cestu jsem přežil celkem v pohodě. Oba ty dlouhé lety nebyly plné, takže jsme se mohli s klukama roztáhnout, což bylo fajn. Tím, že to nejsou malé mezinárodní linky, byla letadla pohodlná,“ řekl webu České basketbalové federace pivot Ondřej Balvín, který je s 217 centimetry nejvyšším hráčem české sestavy.

„Jet lag u takhle dlouhých letů samozřejmě řeším. Spíš je to ale o tom, že se tělo potřebuje rozběhnout a zase pořádně rozehřát. Samozřejmě se člověku třeba nechce, ale tohle potřebujeme,“ uvedl Balvín.

Český tým po příletu do Kanady postoupil PCR test a následně musela výprava na pokojích čekat na výsledky. Basketbalisté nestihli posilovnu a kondiční trenér Michal Miřejovský pro zájemce připravil alespoň on-line posilování a protahování na pokoji.

„Podíval jsem se na něj a otočil se v posteli na druhou stranu. Nebylo to úplně ideální. Třeba já nemám problém s únavou a adaptovat se na přechod časového pásma, ale spíš tělo bylo při cestě v nezvyklých pozicích. Pak to chvíli trvá, než si zase zvykne,“ nastínil Balvín, že nechal rozhýbání těla až na večerní trénink v hale tamní univerzity.

Ginzburgův tým vstoupí do skupiny B kvalifikačního turnaje ve Victorii druhý hrací den ve čtvrtek ve 4:35 SELČ proti Turecku, o den později se ve stejném čase utká s Uruguayí. První dva celky - stejně jako ze skupiny A, kterou tvoří domácí Kanada, Řecko a Čína - postoupí do play off. Na olympiádu se dostane jen jeden tým, takže cesta do Tokia vede přes úspěch v semifinále i finále.

„Už jsme spolu byli na iks akcích, takže už to nebereme jako něco hodně speciálního. Samozřejmě víme, o jak moc se hraje. Pro mě to bude první kvalifikace, kterou budu hrát. Tím, že už jsem byl na hodně akcích jak s nároďákem, tak i s klubem, nejsem nervózní. Člověk se na to připravuje, ví, co přichází a jde do toho napřímo s čistou hlavou,“ řekl Balvín.

„Musíme jít zápas od zápasu a podle toho se připravovat. Rozhodně teď nemá cenu přemýšlet, pokud postoupíme ze skupiny, proti komu bychom hráli. Ten turnaj může být hodně nevyzpytatelný a nikdy nemůžete vědět, proti komu budete hrát“ dodal Balvín.