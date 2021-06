Japonci nekřičí a nenadávají, jen tleskají. Auda o mentální proměně i tetování

Japonsko nyní vyměnil za Kanadu, ale zas by tuze rád nazpět. Tentokrát ne do Jokohamy, nýbrž do olympijského Tokia. „Porveme se o to, všichni si tam chceme zahrát,“ hlásí Patrik Auda z kanadské Victorie, kde se koná nemilosrdná olympijská kvalifikace: jen jeden z šestice týmů nakonec poletí do Tokia.

V rozhovoru pro iDNES Premium vypráví brněnský patriot i o své netradiční rutině před zápasem, boji se stresem či zážitcích z Japonska.