Rváč Kukrle. Izolace, trénink jen na ergometru, test v pět ráno. A pak únik

V úniku jich bylo osm. Pak sedm. Pět. Tři. Dva.

Potom se přiřítili chrti, Pogačar, van Aert, Carapaz, superfavorité.

Ale ani když Kukrleho 48 kilometrů před cílem dojeli, nevzdal se, snažil se držet čelní skupiny. A když z ní odpadl, rval se dál, šlapal směrem k cíli po boku Alejandra Valverdeho nebo Richieho Porteho.

Cílem olympijského závodu projel coby šestatřicátý z jeho 128 aktérů.

„Můj nejlepší den na kole v životě. Rozhodně,“ prohlásil.

Až za ním byste našli ve výsledkové listině Remka Evenepoela (u bookmakerů 3. favorita), pátého muže Tour Wilka Keldermanna, slavného veterána Vincenza Nibaliho, někdejšího krále vrchařů Naira Quintanu nebo šampiona Gira Toma Dumoulina.

Žádný z nich přitom neprožil v posledních třech dnech takové martyrium jako Michael Kukrle, 26letý jezdec třetidivizní stáje Elkov Kasper.

Ani jeden neměl za sebou dvě bezesné noci.

Ani jeden neabsolvoval závěrečnou přípravu na trenažéru.

A ani jeden nemusel ještě v pět ráno v den závodu na PCR test.

Michael Kukrle z České republiky a Polychronis Tzortzakis z Řecka v akci během mužského silničního závodu. (24. července 2021)

Kukrle byl cestujícím z charterového letu českých cyklistů. S kolegou Michalem Schlegelem a Terezou Neumanovou se ubytovali v dislokovaném hotelu pro cyklisty, který se nacházel 100 kilometrů od Tokia u někdejšího oválu formule 1 Fuji Speedway, na němž silniční závod vrcholil. Později k nim přibyl ještě Zdeněk Štybar, který cestoval komerční linkou.

„První tři dny jsme měli s Michalem super trénink, fakt kvalitní, od čtyř do šesti hodin,“ liboval si Kukrle. Ve středu si naordinovali volno. Ve čtvrtek pak vytrvalostní trénink. Jenže na něj už nedošlo.

Ve čtvrtek měl totiž Schlegel pozitivní test na covid.

Rázem nastal poplach i v cyklistickém hotelu. Japonští hygienici se pro ně vypravili. Kukrle a Neumanová se ocitli na jejich „černé listině“ podezřelých kontaktů. Českým cyklistům tedy oznámili: „Sbalte se, v devět večer odjíždíte z hotelu.“

Netušili, co bude. Až ve 22 hodin vyrazili směr tokijská olympijská vesnice, kam doputovali okolo půlnoci ze čtvrtka na pátek. Teprve v jednu v noci jim udělali test.

„Teď čekejte,“ zněl pokyn. Zůstali na ošklivém pokoji, který se ani nedal nazývat pokojem. Vojenské polní lůžko, zelené zdi, žádný výhled.

Ve čtyři ráno jim teprve oznámili výsledek: negativní. Ale vrátit se z Tokia nesměli. Naopak, z olympijské vesnice je odvezli do města na izolační pokoj v nevábném hotelu, určeném pro tyto účely.

Dorazili tam v šest ráno.

„Navíc jsme vyfasovali kuřácké pokoje, kde byl brutální smrad. Ráno jsme tedy aspoň s Terezou pořešili, aby nás aspoň přehodili na nekuřácký.“

Ve stejné ubikaci skončili rovněž stolní tenisté a další cestující z charterového letu.

„Moc mi hlava nebrala, jak nás Japonci brali, jako bychom byli nakažení,“ vykládá Kukrle. „Přitom jsme celý týden od příletu, každý den, měli negativní test.“

Na olympijský závod, dosavadní vrchol jeho kariéry, se tudíž připravoval jen na pokoji na dovezeném ergometru. „A na tom trenažéru to vážně prostě není ideál. Mně to tedy nevyhovuje, nejsem na něj zvyklý.“

V den závodu musel vstávat před pátou, aby se dostavil na kontrolní test šest hodin před startem. Stejně dopadli Alejandro Valverde a španělští cyklisté, kteří měli v týmu covid pozitivního maséra. A podobně i Němci, z jejich týmu měl pozitivní test na covid matador velkých závodů Simon Geschke.

„Dodržoval jsem všechna hygienická opatření a jsem očkovaný. Ale v dnešní době komplexní ochrana neexistuje. Nikdy a nikde,“ říkal Geschke. „Fyzicky se cítím dobře, zato emocionálně je to mnohem horší. Je to pro mě černý den kariéry.“

Oblíbený vousáč byl definitivně mimo hru.

Kukrle doufal, že jeho stejný osud nepotká.

„Dvě noci po sobě jsem se prakticky vůbec nevyspal,“ popisoval.

Španělé testy prošli. Když jim vedoucí týmu oznámil, že jsou negativní a tudíž připuštění do závodu, oslavovali. „Skákali radostí do stropu jako malí kluci,“ říkal jejich šéf José Luis Lopéz, předseda španělské asociace.

Také Kukrle byl po dalším negativním testu do závodu připuštěn. Z Tokia putoval do prefektury Šizuoka, pod horu Fudži.

„Tady máš kafe,“ obstarával jej před startem parťák Zdeněk Štybar.

„To mě nakoplo,“ pochvaloval si Kukrle.

Byla před nimi jedna z nejobtížnějších olympijských tratí v historii. Pět tisíc výškových, dvě dlouhá náročná stoupání, vedro 32 stupňů, vysoká vlhkost, pak na chvíli i déšť.

Ján Valach, sportovní ředitel Bory a v Tokiu také slovenského týmu, ráno povídal: „My půjdeme do úniku.“

„Zkusím to taky,“ uvažoval Kukrle.

Juraj Sagan se společně s Jihoafričanem Dlaminim a Rumunem Grosem odlepili od pelotonu hned na prvním kilometru. Po třech kilometrech je dojeli Kukrle s Řekem Tzortzakisem. Později se jejich skupinka rozrostla na osm jezdců.

„Čekal jsem, že bude v úvodu přestřelka a do úniku budou chtít jít ještě lepší lidi,“ vykládal Kukrle.

Favorité je však nechali odjet. Náskok uprchlíků utěšeně narůstal. Deset, patnáct, dokonce devatenáct minut. Potom se v pelotonu opřel do pedálů obhájce titulu Greg van Avermaet, přidal se slovinský nároďák. Náskok mužů na špici závodu se krátil.

„Trochu jsem ostatní dirigoval, abychom dobře pošetřili energii a skupina byla efektivní, mám s tím zkušenosti,“ říkal Sagan. Kvinteto silnějších se dohodlo, že se bude střídat v tahání tempa.

„Bylo to těžké. Fakt těžké,“ bilancoval Kukrle. „Strašně nepříjemné nepříjemné vlhko. Brutálně jsem se potil, ale to všichni. Z kopce mi pak občas byla zima. V údolích zase vedro. Nejlíp se jelo ve výškách kolem tisíce metrů. Ale při stoupání na Fudži jsme měli zase mokro.“

Zchlazoval se ledem v silonkách, poléval se vodou, pil studený ionťák i vodu ve velkém. Přemítal, kdy naposledy jel tak dlouhý závod. 234 kilometrů. „Asi nikdy,“ usoudil.

Když poprvé projížděli 65 kilometrů před cílem cílovou rovinkou, proťal ji Kukrle jako první. Diváci, kteří v provincii Šizuoka na rozdíl od Tokia na tribuny v omezeném počtu směli, jim nadšeně aplaudovali. Na takové chvíle se nezapomíná.

Tomas Macek @tomasmacek2 A pak že na olympiádě nebudou diváci. Na okruhu Fudži Speedway, kde vyvrcholí závod cyklistů, už čekají. Jsme v prefektuře Šizuoka (120 km od Tokia) a tady na rozdíl od Tokia v omezeném počtu povolení jsou. V roce 2007 se tu naposledy jela formule 1 - a vyhrál Lewis Hamilton. https://t.co/w9qyecFnQt oblíbit odpovědět

Pískejte konec, chtělo se říci. Ještě měli čtyři minuty k dobru.

„Mohli bychom přijet s náskokem aspoň do posledního kopce,“ doufal.

Nevyšlo to. Se Saganem se střídali na špici, byl tu i Nic Dlamini z prvodivizní Qhubeky, ale tahounů už nezůstávalo dost. Skupina ztrácela své členy jako korálky, až zbyli jen Kukrle a Venezuelan Orluis Aular.

Tomas Macek @tomasmacek2 Tady se rozhodne o vítězi asi nejatraktivnějšího závodu prvního víkendu olympiády. Venku je 32 stupňů, velká vlhkost a muži v modrém rozstřikují na diváky vodní mlhu. Tak kdo to bude? Vrchař nebo klasikář? Pogačar, van Aert, Evenepoel nebo někdo jiný? Kandidátů je dlouhá řada. https://t.co/Y0RkXX3vV6 oblíbit odpovědět

Na okruhu před nájezdem na Mikuni Pas, 6,8 kilometru dlouhé a průměrně 10,1 procenta strmé klíčové stoupání, ho chrti pohltili. „Lajny silných států se kolem mě přehnaly.“

Ale aby to zabalil? Nebo dojel do cíle bez větší snahy? To rozhodně ne.

Mnozí trpěli, dávno slezli z kola Geraint Thomas a Tao Geoghegan Hart (po společném pádu), nepokračoval už ani Zdeněk Štybar, Ital Alberto Bettiol odpadal s čelní skupiny s křečemi.

Kukrle se rval.

„Chtěl jsem ten kopec vyjet naplno a být slušně umístěný v cíli,“ řekl. Což se povedlo. „I když nohy jsem na konci dost cítil.“

Sagan, který si před měsícem zlomil klíční kost, ale přece jen stihl na poslední chvíli olympiádu, to vše už sledoval jen jako divák. „Úplně mi došly síly. Musel jsem slézt,“ říkal. Ale radoval se za českého kolegu. „V úniku jsme si porozuměli. Jsem rád, že dojel do cíle a má dobrý výsledek.“

Z chmurných nocí bez spánku a po tréninku na trenažéru se Kukrle propracoval k životnímu zážitku. Dobrý příběh. „To určitě,“ přikývl.

„Jsem rád, že jsem ukázal, že jsem se dobře připravil. Hodně jsem olympiádě obětoval. Poslední dva etapáky a dvě jednorázovky jsem v červenci nejel na výsledek, ale abych se na ni co nejlíp přichystal. Mrzí mě, že ty poslední dva dny se tak pokazily. Ale musím být spokojený. Bylo to těžké, přesto jsem si ten závod docela užil. Poté, čím vším jsem předtím prošel, jsou ten výkon a výsledek ještě cennější,“ usoudil.

V úterý jej čeká časovka. Ale mezitím...

...ne, nedovolí mu vrátit se na cyklistický hotel. Musí zpátky do izolačního hotelu v Tokiu, opět 100 kilometrů od areálu, kde závodí.

Takže znovu jen ergometr? Tak se bude připravovat na svůj druhý cyklistický start?

Krčí rameny.

„Uvidíme, co s námi bude. Rád bych si den před závodem aspoň projel trať časovky. Ale když jste v izolaci, musíte žádat i o povolení tréninku a šest hodin před ním jít na test. Japonci nám to dost komplikují, mám jim to docela za zlé.“