I Xiaomi a Leica mají u foťáků co zlepšovat. 13 Pro je ale skvělý fotomobil

Xiaomi před časem „převzalo“ od Huaweie spolupráci se značkou Leica, se kterou pracuje na vylepšení kvality svých fotoaparátů. Jenže zatímco v minulosti se značka drala na nejvyšší příčky žebříčků organizace DxO Mark (model Mi 11 Ultra se dlouho držel na třetí příčce, doteď je se 141 body nejlepším Xiaomi v hodnocení a drží se v top desítce), tak ve spolupráci s Leicou zatím řekněme spíš stagnuje. Ukázaly to již loňské modely řady 12 a potvrzují to i letošní „třináctky“.

Špičkové Xiaomi 13 Pro totiž dosáhlo na celkové skóre 136 bodů, což ho řadí na dělenou šestnáctou příčku. O něco méně vybavené Xiaomi 13 má pak bodů 130, z čehož je dělená třicátá příčka v žebříčku. Na první pohled to tedy pro Xiaomi nevypadá dobře, na ten druhý je nicméně jasné, že je to hlavně důvod celkově silné a velmi vyrovnané konkurence. Vždyť třeba takové „obyčejnější“ iPhony 14 mají skóre o tři body vyšší než Xiaomi 13 a nikdo u nich asi neřekne, že fotí špatně. Pravda, ztráta modelu 13 Pro na špičkové iPhony 14 Pro už je desetibodová, ale v praxi to nebude žádná tragédie, jak už ostatně dokázaly i jiné modely.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 152 – Honor Magic5 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Vivo X80 Pro (Snapdragon)

136 – Vivo X90 Pro

136– Xiaomi 13 Pro

136 – Xiaomi 12S Ultra

135 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

135 – Vivo X80 Pro (MediaTek)

134 – Google Pixel 6 Pro

134 – Vivo X70 Pro+

133 – Apple iPhone 14 Plus

133 – Apple iPhone 14

133 – Samsung Galaxy S23 Plus

133 – Samsung Galaxy S23

131 – Apple iPhone 12 Pro Max

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

130 – Oppo Find X5 Pro

130– Xiaomi 13

129 – Huawei P40 Pro

129 – Xiaomi 12T Pro

129 – Xiaomi 12 Pro

129 – Xiaomi Mi 10 Ultra

128 – Oppo Find X3 Pro

127 – Apple iPhone 12 Pro

127 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

126 – Google Pixel 6

126 – Honor Magic4 Pro

126 – Vivo X70 Pro (MediaTek)

126 – Vivo X60 Pro+

125 – Apple iPhone 13

125 – Apple iPhone 13 mini

125 – Samsung Galaxy S22+ (Exynos)

125 – Vivo X50 Pro+

Xiaomi se v tomto případě ocitlo v podobné pozici jako před časem Vivo, jehož modely X90 Pro a X90 Pro+ v žebříčku také zrovna úplně nezazářily. S modelem X90 Pro dokonce Xiaomi 13 Pro sdílí stejné skóre a příčku v žebříčku, trochu nadupanější X90 Pro+ má pak čtyřbodový náskok. Vzhledem k tomu, že to je ten pravý konkurent pro Xiaomi 13 Pro, jde opět z pohledu Xiaomi o drobné zklamání. Na druhou stranu na českém trhu vlastně bude Xiaomi 13 Pro soupeřit právě s obyčejnějším Vivem X90 Pro, vybavenější typ se v Česku neprodává.

Za pozornost stojí, že v případě této dvojice jde vždy o smartphony s velkým jednopalcovým čipem hlavního fotoaparátu s rozlišením 50 megapixelů. Zdá se tedy, že tento hlavní čip může být určitým limitem, zatím se ho jednoduše výrobcům mobilních telefonů nepodařilo ideálně odladit a „zkrotit“, skrývá jistě určitý potenciál třeba i z hlediska softwarových updatů v průběhu životního cyklu zařízení. Na druhou stranu Xiaomi mělo v tomto ohledu na určitý posun vpřed čas, který však příliš nevyužilo: už loni v létě totiž dostal jednopalcový hlavní čip model Xiaomi 12S Ultra, který má v žebříčku DxO Mark opět shodné skóre jako aktuální špičková novinka.

Za pozornost stojí, že třeba za focení hlavním foťákem má novinka bodů 136, zatímco loňský model (v Česku nedostupný) bodů 137. Je to hlavně mírným zhoršením v oblasti šumu, což se možná dá vysvětlit tím, že vývojáři neměli tolik času vše dokonale odladit na novém čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, zatímco u loňského Snapdragonu 8+ Gen 1 na to bylo víc času.

Nový model je oproti staršímu horší i v bokeh efektu (60 oproti 65 bodům), naopak sedmibodový náskok má jak u náhledu při focení, tak hlavně u zoomu. Starší model má sice prý o kousíček lepší širokoúhlý foťák, ale u teleobjektivu vede novinka. A to pro to přitom nemá na papíře úplně ideální předpoklady. Zatímco loňský model měl pětinásobné optické přiblížení, letošní má 3,2násobné a postrádá optickou stabilizaci obrazu. Ovšem nový padesátimegapixelový čip a optika s výrazně lepší světelností (f/2,0 oproti f/4,1) dělají své. U natáčení videa pak mají oba smartphony Xiaomi stejné skóre.

V porovnání se soupeři je vidět, kde by mohlo Xiaomi s Leicou přidat. Souboj s Vivem X90 Pro je vyrovnaný, xiaomi mírně vede ve skóre za focení, vivo za natáčení videa, větší náskok má vivo u bokeh efektu, ale mírně ztrácí u hodnocení zoomu. To však hlavně vlivem širokoúhlého objektivu s rozlišením 12 megapixelů, zatímco xioami tu má k dispozici 50 megapixelů. U teleobjektivu si paradoxně vede nepatrně lépe vivo, které má přitom jen dvojnásobné optické přiblížení.

Když srovnáme novinku od Xiaomi s užší špičkou, proti které se často vymezuje, tedy se Samsungem Galaxy S23 Ultra nebo s iPhonem 14 Pro Max, je vidět, že ho u samotné kvality fotek mírně sráží jen horší automatické ostření a také ztráta v podání barev. A to DxO Mark telefon testovalo v nastavení s živými barvami, nikoli přirozenějšími Leica barvami – přičemž ty živé obvykle přináší v hodnocení lepší skóre. Jenže tady je právě vidět i nutnost dívat se na barvy subjektivně, zářivé barvy nemusí vyhovovat úplně každému a přirozený Leica režim naopak může jiné uživatele oslovit (podobně jako Zeiss režim u viva). U bohek efektu obecně Xiaomi ztrácí, ale u zoomu je naopak mírně lepší, než soupeři od Samsungu a Applu. Zejména v porovnání s iPhonem by to ovšem chtělo zabrat v oblasti natáčení videa.

Toto porovnání nicméně jasně ukazuje, že na první pohled relativně průměrné umístění Xiaomi 13 Pro v žebříčku DxO mark není žádnou tragédií. Telefon fotí opravdu skvěle, ke kvalitě foťáku lze mít vlastně jen drobnější výhrady, které navíc nebudou hrát roli zdaleka pro všechny uživatele. To, že skóre není ve všech ohledech tak určující, už ostatně v našem testu dokázalo třeba právě Vivo X90 Pro, které to od DxO Mark vlastně „schytalo“ podobně jako teď Xiaomi. Na druhou stranu je nesporným faktem, že soupeři si často vedou i o něco lépe. A že třeba na aktuálního vládce žebříčku, Honor Magic5 Pro, už je ztráta znatelná.