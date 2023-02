S23 Ultra na nejlepší fotomobily prý stále nestačí. Ale vede si skvěle

Fotoaparát Samsungu Galaxy S23 Ultra na nás v praxi udělal velký dojem. Vylepšil některé neduhy svého předchůdce a nabízí bohatší možnosti focení. Rozhodně patří k aktuální špičce. Organizace DxO Mark ovšem foťáky mobilních telefonů hodnotí vzhledem k jasně definované metodice opravdu velmi přísně a pode ní sice Galaxy S23 Ultra ke špičce patří, ale na nejlepší prostě nestačí.

Se skóre 140 bodů se totiž S23 Ultra nachází v žebříčku DxO Mark na dělené desáté pozici společně telefony Google Pixel 7 a Vivo X90 Pro+. O bod tak novinka Samsungu zaostala za starším Xioami Mi 11 Ultra nebo za iPhony 13 Pro a Pro Max. Na aktuální iPhone 14 Pro a Pro Max ztrácí bodů 6, na Pixel 7 Pro a Honor Magic4 Ultimate bodů sedm a na aktuálního vládce, Huawei Mate 50 Pro, bodů devět. Ztráta to není kdovíjak dramatická a spíš to ukazuje, jak je aktuální špička fotomobilů extrémně vyrovnaná.

Na druhou stranu třeba Google se svými smartphony Pixel dokázal meziročně vystřelit se sedmičkovou řadou do úplného čela žebříčku, zatímco Samsungu se to nepovedlo. U svého modelu Pro si Google v hodnocení DxO Mark meziročně polepšil o 13 bodů, zatímco Samsung si u S23 Ultra (dodává se jen s procesorem snapdragon) polepšil oproti loňské verzi se snapdragonem (ta je tou lépe hodnocenou) o pět bodů.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 149 – Huawei Mate 50 Pro

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

139 – Huawei Mate 40 Pro+

137 – Vivo X80 Pro (Snapdragon)

136 – Vivo X90 Pro

136 – Xiaomi 12S Ultra

135 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

135 – Vivo X80 Pro (MediaTek)

134 – Google Pixel 6 Pro

134 – Vivo X70 Pro+

133 – Apple iPhone 14 Plus

133 – Apple iPhone 14

131 – Apple iPhone 12 Pro Max

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

130 – Oppo Find X5 Pro

129 – Huawei P40 Pro

129 – Xiaomi 12T Pro

129 – Xiaomi 12 Pro

129 – Xiaomi Mi 10 Ultra

128 – Oppo Find X3 Pro

127 – Apple iPhone 12 Pro

127 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

126 – Google Pixel 6

126 – Honor Magic4 Pro

126 – Vivo X70 Pro (MediaTek)

126 – Vivo X60 Pro+

125 – Apple iPhone 13

125 – Apple iPhone 13 mini

125 – Samsung Galaxy S22+ (Exynos)

125 – Vivo X50 Pro+

To je mimochodem stejný posun, jaký meziročně zaznamenal Apple u svých iPhonů. Našince může potěšit, že změna politiky Samsungu v oblasti procesorů přinesla přeci jen větší posun, oproti S22 Ultra s exynosem si totiž letošní korejská novinka polepšila o solidních 9 bodů a posun v kvalitě snímků už je prostě znát. Ostatně, pohled do detailního hodnocení DxO Mark to potvrzuje, S23 Ultra se oproti „exynosovému“ předchůdci zlepšil (až na drobnosti) prakticky ve všech disciplínách, nejvíc v automatickém ostření, kresbě a šumu.

Přesto je třeba šum něco, co DxO Mark S23 Ultra stále částečně vytýká, dále prý telefon občas trpí ztrátami detailů v obličejích postav, horším kontrastem ve scénách s protisvětlem a několika dalšími neduhy. Naopak organizace oceňuje obecně špičkové detaily snímků, dobrý dynamický rozsah, ostření (to je pro Samsung snad premiéra) nebo stabilizaci videa.

A kde tedy Samsung ztrácí na absolutní špičku? Když se podíváme na detailní srovnání s iPhonem 14 Pro, který drží v žebříčku čtvrtou pozici a který je pro mnohé stále etalonem kvality fotek, zásadních rozdílů vlastně není mnoho. Za focení hlavním foťákem má iPhone 143 body, Galaxy S23 Ultra bodů 139, takže tady se skutečně žádná propast nekoná. Samsung ovšem nabral mírnou ztrátu v oblasti expozice a také podání barev (to má Samsung typicky sytější) a i když třeba oproti iPhonu 14 méně šumí, ztrátu to už nesmazalo.

Nůžky se trochu víc rozevírají v dalších disciplínách, které ale nemusí být pro řadu uživatelů tak zásadní. Apple je s 80 body králem bokeh efektu, tedy uměleckého rozostření pozadí za postavou při portrétech. Samsung se 70 body spíš prostě splňuje povinnost nabídnout slušný bokeh, toť vše. Výrazně lepší (91 bod proti 73) je iPhone v náhledu snímku na displeji už když má uživatel scénu v hledáčku, než zmáčkne spoušť. Jednoduše to, co iPhone na displeji ukazuje, víc odpovídá tomu, jak bude vypadat výsledná fotka, zatímco u Samsungu dojde po otevření pořízeného snímku k větším změnám (k lepšímu, samozřejmě). I u náhledu je přitom iPhone jasným globálním premiantem, androidí telefony ho prostě tak dobře nezvládají.

U zoomu si pak dokonce Samsung připisuje drobné dílčí vítězství (141 vs 139) za výkon širokoúhlého objektivu i zoomu má S23 Ultra vždy 105 bodů, iPhone se 100 a 103 body malinko ztrácí. Kde je ztráta ovšem opravdu výrazná, to je natáčení videa: Apple je tu opět se 149 body globálním králem a androidí konkurence ho jen marně nahání. 137 bodů Samsungu je stejný výkon, jako třeba u Honoru Magic4 Ultimate a o šest bodů méně, než u Pixelu 7 Pro.

Z tohoto pohledu na jednotlivé disciplíny a skóre v zásadě vyplývá, že rozdíl mezi kvalitou snímků Galaxy S23 Ultra a iPhonu 14 Pro Max poznají v praxi vlastně jen ti uživatelé, kteří hodně natáčí video (tam je iPhone jasnou volbou vždy), nebo mají rádi fotky s rozmazaným pozadím. Kdo ale portréty nefotí a chce hlavně konzistentní kvalitu snímků za všech možných podmínek a dobrý zoom, ten v důsledku u obou telefonů pochodí prakticky stejně. Detailní srovnání S23 Ultra s androidími soupeři pak z tohoto ohledu pro Samsung vyznívá vlastně ještě lépe, soupeřům je ještě blíž (snad s výjimkou Huawei P50 Pro, který soupeřům utekl v kvalitě expozice a minimalizací šumu o parník).

Hodnocení DxO Mark také jasně ukazuje, že boj o megapixely, do kterého se vlastně Samsung v posledních letech pustil, nehraje v celkové kvalitě snímků kdovíjakou roli. S23 Ultra má celkové skóre mírně horší než iPhone 13 Pro max s dvanáctimegapixelovým foťákem, což může být pro jeho 200megapixelový snímač na první pohled ostuda. Jenže detailní porovnání ukazuje, že Samsung se starším iPhonem neprohrává kvůli kvalitě fotek z hlavního foťáku (i když i tady má ztrátu jednoho bodu, způsobenou opět hlavně nevyváženou expozicí), ale především opět kvůli videu, bokeh efektu a náhledu. Třeba v množství detailů ve snímkách Samsung vede.

Samsung navíc teď (snad) se závodem ohledně množství pixelů, které do smartphonu dostane, končí. Doufejme, že 200 megapixelů je strop a že se teď jeho vývojáři budou u foťáků soustředit na další aspekty, na které se teď při přechodu na další porci megapixelů navíc prostě tolik nedostalo. S21 Ultra se Snapdragonem má v žebříčku 117 bodů, S22 Ultra bodů 135 a oba telefony měly čip s rozlišením 108 megapixelů. Tak že by Samsung chystal ten skutečný útok na špičku napřesrok? Už letos ale foťák S23 Ultra stojí zato.