iPhone 14 Pro je nejlepší fotomobil, který si můžete koupit, tvrdí test

Organizace DxO Mark zveřejnila výsledky testu fotoaparátu nového iPhonu 14 Pro. Že novinka zamíří vysoko, bylo téměř jasné, nakonec jejích 146 bodů znamená druhé místo v žebříčku, což je vynikající výkon.

To první drží se skóre jen o bod vyšším Honor Magic 4 Ultimate. A i když značka Honor tento fakt po zveřejnění výsledků nového iPhonu oslavila i tiskovou zprávou, nic to nemění na tom, že je nová generace špičkových iPhonů tím nejlepším, co se dá u nás na poli fotomobilů oficiálně koupit. Honor u nás totiž provedení Ultimate svého vlajkového modelu neprodává a dostupné není ani jinde v Evropě.

Mimochodem, při svém původním hodnocení získal Honor také 146 bodů, DxO Mark však před časem mírně změnila způsob výpočtu skóre (není ovšem třeba telefony testovat znovu), čímž se Honor posunul o bod výš a v žebříčku došlo k dalším změnám.

Ale zpět k iPhonu. Můžeme předpokládat, že i když to DxO Mark neuvádí, platí skóre foťáku jak pro model 14 Pro, tak pro provedení 14 Pro Max. Bylo tomu tak u loňské dvojice, která měla shodný hardware, i letos mají oba špičkové iPhony fotoaparáty shodné. Oproti loňsku je však právě hardware foťáku nový, hlavní snímač dostal rozlišení 48 namísto 12 megapixelů a Apple se vydal po stopách Googlu a dalších soupeřů na pole takzvané výpočetní fotografie, kdy přebytek pixelů využívá k ještě výraznějším „kouzlům“ než doposud.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

139 – Huawei Mate 40 Pro+

136 – Xiaomi 12S Ultra

135 – Huawei Mate 40 Pro

135 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

134 – Google Pixel 6 Pro

134 – Vivo X70 Pro+

131 – Apple iPhone 12 Pro Max

131 – Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

130 – Oppo Find X5 Pro

129 – Huawei P40 Pro

129 – Xiaomi 12 Pro

129 – Xiaomi Mi 10 Ultra

128 – Oppo Find X3 Pro

127 – Apple iPhone 12 Pro

127 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

126 – Google Pixel 6

126 – Honor Magic4 Pro

126 – Vivo X70 Pro (MediaTek)

126 – Vivo X60 Pro+

125 – Apple iPhone 13

125 – Apple iPhone 13 mini

126 – Vivo X50 Pro+

A zdá se, že zatím z této novinky Apple vlastně nevytěžil tolik, kolik by možná mohl. Proč? Inu, v našem vlastním testu nového iPhonu jsme místy o posunu kvality vpřed trochu pochybovali a test DxO Mark to vlastně malinko potvrzuje. Oproti loňským modelům totiž získal letošní špičkový iPhone v hodnocení organizace „jen“ pět bodů navíc, zatímco iPhony 13 Pro si proti „dvanáctkám“ polepšily o rovných 10 bodů. Posun tedy není tak výrazný, jak by se možná dalo od „revoluční“ techniky čekat.

I když... Že nemusí být rozdíl mezi obyčejnějším a pokročilým hardwarem tak výrazný, dokazuje vlastně i soupeř Applu Google. Jeho loňský Pixel 6 má v hodnocení DxO Mark 126 bodů, nový levnější Pixel 6a představený před pár měsíci má bodů 122. A přitom nemá padesátimegapixelový hlavní foťák, ale vystačí si právě jen s dvanácti megapixely, kterými disponovaly starší modely. Software tak očividně znamená víc než hardware. Proto bude zajímavé pozorovat, jak si v porovnání s předchůdci, ale právě i novým iPhonem, povede letošní špičkový Google Pixel 7 Pro. Hardware jeho foťáku je jen evolucí toho loňského, ale Google slibuje výrazná softwarová vylepšení. Pro zajímavost, Pixel 5 z roku 2020 má v hodnocení skóre 109 bodů, takže Google umí mezigeneračně provést i velký skok.

Porovnání s novým soupeřem bude ovšem k dispozici až později, takže zpět k iPhonu a jeho aktuálnímu výsledku, který vlastně ukazuje, že naše dojmy z nejistého posunu kvality foťáku oproti předchůdci mají něco do sebe. Apple iPhone 14 Pro totiž v hodnocení DxO Mark získal oproti předchůdci navrch zejména v některých konkrétních disciplínách: třeba u bokeh efektu (díky novému ToF senzoru), u náhledu snímku při focení (díky vylepšenému displeji) nebo u zoomu.

U zoomu je zajímavé, že je lepší skóre jak u širokoúhlého foťáku (ten dostal větší čip, ale horší světelnost optiky), tak u teleobjektivu, který hardwarově zůstal na svém: tady ovšem pomáhá právě software a kombinace snímků z teleobjektivu s těmi z hlavního snímače. Schopnosti zoomu tak opravdu narostly.

U hlavních disciplín, tedy u focení hlavním fotoaparátem a u natáčení videa, posun oproti loňskému iPhonu není tak výrazný jako ve výše zmíněných oblastech. Za focení má iPhone 14 Pro 143 body, předchůdce bodů 140, u videa je skóre 149 vs. 146 bodů. U focení se novinka podle testu DxO Mark malinko zlepšila ve všech disciplínách kromě šumu, který zůstal na stejné úrovni s loňským modelem. Největší náskok má iPhone 14 Pro v oblasti barev a kresby. I u videa platí, že se nový model vždy mírně zlepšoval, ale rozdíly jsou snad ještě menší než u statických snímků. I tato malá zlepšení však stačila na to, aby byl z iPhonu 14 Pro jeden z nejlepších fotomobilů a aby se Apple stal dominantní silou v žebříčku DxO Mark.

Apple má totiž ve stávající podobě žebříčku v první desítce tři modely, přičemž v tomto výčtu chybí typ 14 Pro Max, který by tu ovšem klidně být mohl. Tři zástupce v první desítce drží ještě Huawei, přičemž jeho nejnovější Mate 50 Pro zatím hodnocením také neprošel. Na čele je v úvodu zmíněný Honor, dvě pozice v desítce má Xiaomi a prozatím ji uzavírá Samsung. Změny na sebe však jistě nenechají dlouho čekat.