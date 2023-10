Praktická stylovka s minimem kompromisů. Test Viva V29 5G

Střední třída chytrých telefonů je opravdu velmi nabitá a zákazníci mají z čeho vybírat. V jejích vyšších patrech mohou volit třeba model Vivo V29 5G, který zájemce láká na vlastně až prémiové provedení. Je to telefon, který klade důraz na styl, ale přitom nedělá zbytečné kompromisy ve výbavě, takže vyhoví i náročnějším uživatelům, kteří by možná chtěli některý z drahých vlajkových modelů, ale drahý smartphone z nějakého důvodu pořizovat nehodlají.

S cenou 11 999 korun není Vivo V29 5G levný kousek, ale do skutečně drahých prémiových telefonů má daleko, přitom disponuje většinou jejich funkcí. Není to ovšem žádný nadupaný „zabiják top modelů“, je to vyvážený kousek, co umí zaujmout hned z několika důvodů. Ke kladům patří nejen design, ale i výkon hlavního fotoaparátu nebo displej.

Ten displej je zahnutý?

Ano, Vivo V29 5G je jeden z mála smartphonů střední třídy, který nabízí zahnutý displej. Toto řešení nepovažujeme za obzvlášť praktickou volbu, někomu může zahnutí i trochu vadit, nicméně Vivo s ním v tomto případě pracuje v rámci stylu celého smartphonu, takže se nám jeho použití líbí. V29 5G je totiž příjemně tenký smartphone, tloušťka těla je jen 7,5 mm a zahnutí displeje přístroj ještě opticky ztenčuje. Výsledek vypadá opravdu dobře, Vivo V29 je opravdu stylový smartphone.

To potvrzuje i provedení zad, u námi testované světle modré varianty jsou v zadním skleněném krytu metalické částice, které mají vytvářet efekt zasněžených vrcholků hor, černá verze má zase leptanou texturu s neobvyklým leskem. Ani jedno řešení nemusí být pro každého, možná je trochu škoda, že Vivo nepřidalo i nějakou ještě konzervativnější variantu, ale nám se provedení líbí.

Líbí se nám i samotný displej, který má úhlopříčku 6,78 palce a trochu vyšší rozlišení, než je obvyklé: 1 260 × 2 800 pixelů. Je to AMOLED panel s obnovovací frekvencí až 120 Hz a vypadá opravdu skvěle, dobře hodnotíme i jeho čitelnost na přímém slunci. V displeji je integrována čtečka otisků prstů, na náš vkus je trochu nízko u spodní hrany displeje, ale dá se na to zvyknout. Funguje vcelku dobře, spolehlivě. Telefon se dá odemykat i obličejem.