Samsung vylepšuje svůj cenově příznivý smartphone. Dostal lepší foťák

Vyznat se v některých modelových řadách Samsungu začíná být obtížné. Firma zároveň prodává hned několik generací jednoho modelu, v případě českého trhu to platí třeba o modelech řady A2x. Mnohdy jsou rozdíly mezi jednotlivými generacemi velmi malé, ale na druhou stranu tak Samsung vykryje každou skulinu na trhu.

Tentokrát se to týká základního modelu řady M, tedy M21. Tento telefon Samsung představil na začátku roku a v Česku se začal prodávat v dubnu. Řada M patří cenově výhodným přístrojům se slušnou výbavou. Což platí i pro M21, který patří do nižší střední třídy a stojí 6 390 Kč. To sice není nikterak nízká cena, ve stejné třídě jsou i mnohem levnější telefony. Ale málokterý má Super AMOLED displej s FHD+ rozlišením a baterii s kapacitou 6 000 mAh.

Nástupce, který Samsung představil nyní na začátku listopadu – tedy zhruba půl roku po původním modelu –, se bude jmenovat M21s. Premiéra proběhla v Brazílii, ale i to není úplně přesné. V podstatě stejný telefon Samsung ukázal už před měsícem v Indii. Ale se jménem F41, tedy pod úplně novou modelovou řadou, kterou jinde než v Indii nemá.

Místa obou premiér nejsou vybraná náhodně, Samsung má významné výrobní kapacity jak v Indii, tak v Brazílii a třeba indický model F41 inzeruje jako přístroj navržený a vyráběný v Indii. Kdy se novinka ukáže v Evropě, zatím jasné není, určitě by to měla být verze M21s, i když technicky jde jen o označení, vzhled je úplně stejný a výbava až na drobné detaily také.

On je to vlastně skoro stejný telefon jako M21, design je stejný, lišit se pravděpodobně bude jen nabídka barev. Původní M21 se v česku prodává v černé a světle modré či zelenkavé barvě krytu, modrá v nabídce aktuálně není. Indický F41 je nabízen v tmavě modré a černé a M21s zatím jen v černé variantě. To jsou po stránce designu jediné rozdíly. Hmotnost 191 gramů a rozměry 159 x 75 x 8,9 mm jsou opět identické.

Shodný je i procesor Exynos 9611 a paměťová sestava 4+64 GB. Indická F41 má 6 GB operační paměti. U všech tří modelů je stejná baterie s kapacitou 6 000 mAh, což je nadprůměrně velký článek v kontextu konkurence.

A v čem se tedy liší? Obě dvě inovace se točí okolo fotoaparátů. Jedním je nová sestava hlavního fotoaparátu. Tedy vlastně jen hlavního snímače v sestavě tří čoček. V M21 má rozlišení 48 Mpix a světelnost f/2.0. Inovovaný model M21s a indický model F41 mají 64Mpix snímač se světelností f/1.8. Druhým rozdílem je nový čelní foťák s rozlišením 32 Mpix. Původní M21 má snímač s rozlišením 20 Mpix.