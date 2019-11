Skládací samsung se v Česku už prodává, má to však háček

Kdo nechtěl čekat, už si skládací Samsung Galaxy Fold sehnal ze zahraničí. Na vybraných trzích se totiž začal prodávat už koncem září, do Česka ho Samsung oficiálně doveze až v prosinci a prodej by podle informací Mobil.iDNES.cz měl začít v polovině měsíce.

Netrpěliví zákazníci, kteří nechtěli nebo nemohli nakupovat v zahraničí a dalších přibližně 14 dnů už nevydrží čekat, si revoluční model mohou zakoupit už nyní. Prodejce CZC.cz začal telefon prodávat na černý pátek za cenu 54 990 Kč.

Jak nám však na náš dotaz odpovědělo české zastoupení značky Samsung, přístroje nabízené CZC.cz nepocházejí z české distribuce. Samsung následně vydal i oficiální prohlášení: „Na českém trhu se u některých prodejců objevila ke koupi mobilní zařízení Samsung Galaxy Fold. Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. prohlašuje, že tyto výrobky nepocházejí z její oficiální distribuce. Zařízení Samsung Galaxy Fold dosud nebyla v České republice společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. uvedena oficiálně na trh.“

To následně potvrdil pro Mobil.iDNES.cz i prodejce: „V CZC.cz se snažíme zákazníkům nabízet moderní trendy a poslední technologické vychytávky. Našim cílem je mimo jiné nabídnout zákazníkovi produkty, které by musel složitě nakupovat v zahraniční. Proto jsme se rozhodli uvést na trh Samsung Galaxy Fold, který se zatím lokálně nenabízí,“ vysvětluje Tomáš Pilský, obchodní ředitel CZC.cz.

Ten, kdo nevydrží čekat na oficiální distribuci, však musí počítat s tím, že se připraví o prémiový servis Samsungu, který firma pro své top modely (v současné chvíli modely řady S a Note, Fold však zcela jistě bude zařazený také) nabízí. V rámci prémiového servisu si Samsung pro rozbitý telefon přijede a opraví ho do dvou dnů. Po dobu opravy zapůjčí náhradní přístroj. V rámci služby funguje i infolinka, která je v dispozici i o víkendu.



Omezení se při koupi telefonu u CZC.cz týká i případné reklamace. Tu musí zákazník řešit u prodejce, což potvrzuje obchodní ředitel Pilský: „Záruku může zákazník případně uplatnit přímo v CZC.cz na více než 70 místech po celé České republice.“ Jinak je však telefon lokalizovaný.

Je také pravděpodobné, že Samsung pro model Fold nabídne své pojištění Care+, které jinak stojí 3 800 korun. V rámci pojištění Samsung opraví jednu mechanickou závadu na telefonu ročně na své náklady při spoluúčasti zhruba 3 800 korun. Což se především u složitého mechanismu modelu Fold bude hodit.

Podle informací redakce je navíc možné, že v rámci oficiální distribuce bude model Fold o něco levnější, než za kolik ho nabízí prodejce CZC.cz z vlastních zdrojů. Rozdíl však nebude velký, odhadujeme úsporu do 2 tisíc korun.

Samsung Galaxy Fold je prakticky prvním globálně prodávaným telefonem s flexibilním displejem. Po rozevření přístroje se obrazovka rozloží na úhlopříčku 7,3 palce. V zavřeném stavu je možné telefon ovládat pomocí druhého menšího displeje na vrchu přístroje.

Aktuálně je ke koupi ze skládacích mobilů s ohebným displejem jen Fold, respektive na čínském trhu už začal svůj skládací telefon Mate X prodávat Huawei. Jeho dostupnost na globálních trzích je však značně nejistá, protože není jasné, jestli telefon může používat služby Google. Takové omezení má na svědomí omezení vydané americkou administrativou na dodávky amerických technologií firmě Huawei.

Třetím do party je nedávno představená Motorola Razr, která oproti konkurentům nenabízí po rozložení velký displej, ale naopak běžný smartphone zmenší na půlku. Motorola by se měla začít prodávat na přelomu roku, předprodej začne v prosinci. A to i na českém trhu.