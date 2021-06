Slušné chytré hodinky nemusejí stát ani dva tisíce. Nebo dokonce i méně

Je to jako v teleshoppingu. Slušné chytré hodinky nemusejí stát ani tři tisíce, ani dva tisíce, dokonce se vejdeme i pod 1 500 korun. A to bez slev. Platí to pro nové modely Realme.