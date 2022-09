Levná motorola slibuje hodně muziky. Tentokrát té opravdové

V titulku zmíněná muzika představuje stereofonní reproduktory s Dolby Atmos, což není úplně běžná výbava levných telefonů. A platí to pro obě novinky E22 a E22i. Celková výbava je pak na danou třídu průměrná. Ale nejdřív si připomeneme měsíc starou novinku.

V srpnu Motorola představila telefon low-endové kategorie s označením E22s. Po měsíci dostává tento model dva sourozence. Jmenují se E22 a E22i. Hierarchicky je E22s nejlepším z trojice a E22i nejslabším. Podle tiskové zprávy se tento model zřejmě na českém trhu prodávat nebude. Zbylé dva ano.

Rozdíl v ceně mezi E22s a E22 je 500 korun. První se bude prodávat za 3 990 Kč, druhý za 3 490 Kč. To, že model E22i zřejmě nebude v Česku v prodeji, až tolik mrzet nemusí. Je to v podstatě trochu ošizená verze E22 s menší operační pamětí, operačním systémem Android Go a především bez NFC. To by model E22 podle technických specifikací měl mít, paradoxně nejvýše postavená Motorola E22s NFC nemá.

Všechny tři modely mají displej s úhlopříčkou 6,5 palce a rozlišením HD+. Rozdíl je jen v maximální obnovovací frekvenci. Model E22s má maximum na 120 Hz, zbylé dva na 90 Hz. Stejný je i procesor MediaTek Helio G37, což je docela slabý čip, ale pro low-endovou kategorii adekvátní.

Prakticky největším rozdílem mezi telefony je operační paměť. Nejdražší E22s má 4 GB, prostřední E22 3 nebo 4 GB. V Česku bude v prodeji slabší varianta E22. Nejslabší E22i má jen 2 GB operační paměti, což částečně kompenzuje zjednodušený operační systém. Uživatelskou paměť mají modely E22 a E22i 32 nebo 64 GB (pro Česko platí nižší hodnota), model E22s má 64 GB. Všechny pak mají samostatný slot na paměťovou kartu.

Hlavní fotoaparát mají všechny tři modely stejný. Má dva snímače, hlavní s rozlišením 16 Mpix a světelností f/2.2 a pomocným dvoumegapixelovým pro hloubku ostrosti. Vpředu má model E22s 8Mpix snímač, novinky pak shodně 5Mpix snímač.

Baterie má kapacitu 4 020 mAh a nabíjecí výkon je 10 W. Tedy žádné rekordní hodnoty. Systémový konektor je USB-C a na telefonech najdeme i sluchátkový konektor. Snímač otisků je pak v bočním tlačítku. Motorola E22, která je pro český trh relevantní, je low-endový telefon, který boduje stereofonními reproduktory. Má NFC, takže mu vlastně nemáme co vytknout, i když nic převratného nepřináší.