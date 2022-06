Nová Motorola G42 přináší chaos do přetékajícího portfolia značky

Motorola ve své hlavní řadě G používá třetím rokem poměrně logické značení. Za písmenem G první číslo určuje pozici modelu v hierarchii řady a druhé modelový rok. Letošní modely mají na konci dvojku, loňské nejprve nulu a pak jedničku. Výrobce totiž vypouští nové modely po půl roce, takže mnohé Motoroly Gx1 výrobce představil před koncem loňského roku a začal je prodávat až letos.

Z logiky značení by tak nástupcem modelu G41 měl být model G42, tedy aktuální novinka. Jenže tak snadné to není. Letos všeobecně platí, že Motorola celou řadu o jednu pozici posunula směrem dolů. Jenže i podle toho se tak úplně řídit nedá, protože mnohé modely mají skoro stejné parametry, a to z toho dělá ještě větší chaos.

A nejvíc chaotické je to právě v kategorii okolo pěti tisíc korun, kam patří i novinka G42, která se začne prodávat za 5 190 Kč. A popravdě, za tuto cenu ji nemá význam kupovat. Za měsíc či dva bude situace jiná, Motorola poměrně rychle zlevňuje, ale nyní jsou mnozí konkurenti z vlastní stáje výhodnější.

Za konkurenty považujeme modely G31 (3 990 Kč), G41 (5 490 Kč), G51 (4 690 Kč) a G52 (5 190 Kč). Tedy tři modely z konce loňského roku a jeden letošní model, dle hierarchie výše postavený než novinka G42. Model G31 má slabší procesor, pomalejší nabíjení a starší Android. Model G41 má tak slabší procesor a pomalejší nabíjení, ale má optickou stabilizaci fotoaparátu. Motorola G51 jako jediná podporuje sítě 5G a model G52 je prakticky to samé jako novinka.

Pro jednoduchost zůstaneme u srovnávání jen u modelů G42 a G52. Oba telefony mají AMOLED displeje s FHD+ rozlišením. Novinka má menší úhlopříčku 6,4 palce, model G52 má 6,6palcový model a má také vyšší 90Hz obnovovací frekvenci.

Oba telefony mají procesor Snapdragon 680 a 4 GB operační paměti. Model G52 se za uvedenou cenu prodává s 128GB uživatelskou pamětí, novinka G42 bude za uvedenou cenu mít zřejmě jen 64 GB uživatelské paměti. Oba telefony mají Android 12 a 5 000mAh baterii. Model G52 má 30W nabíjení, G42 jen 18W.

Fotoaparáty jsou papírově u obou modelů úplně stejné. Tedy s trojicí snímačů toho hlavního: 50 Mpix hlavní, 8 Mpix širokoúhlý a 2 Mpix pro hloubku ostrosti. Přední fotoaparát pak má v obou telefonech rozlišení snímače 16 Mpix.

Oba telefony mají vedle USB-C konektoru i ten sluchátkový. Nabídnou integrované FM rádio, NFC a dva dedikované sloty pro SIM a jeden pro paměťovou kartu.

Motorola G42 je velmi slušný telefon na pomezí low-endové kategorie a nižší střední třídy. Ve výbavě nic zásadního nechybí, tedy až na podporu 5G, ale to je letos běžné, zřejmě je málo čipů s podporou 5G. Jenže stejnou charakteristiku můžeme použít k modelu G52, který stojí stejně a v několika detailech nabízí lepší výbavu. Až se ceny pohnou, může být situace jiná, ale nyní je vyšší model G52 výhodnější volbou. Pro zajímavost Motorola G52 před dvěma měsíci startovala na částce 5 990 Kč.