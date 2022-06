Levná Motorola s 5G má základní procesor a standardní výbavu

Motorola nelení a seká jeden nový model za druhým. Modelové řady točí po půl roce, což dokládá i poslední novinka. Motorola G62 je nástupcem modelu G51, který byl představený v listopadu loňského roku a je na trhu prakticky jen šest měsíců. Novinka zásadní inovace nepřináší, spíš jde o drobné změny. Základní parametry obou modelů jsou velmi podobné. Důvodem rychlých změn mohou být problémy s dostupností některých součástek a možná i s jejich cenou. A nebo je to prostě obchodní strategie.

Novinka startuje na trhu za cenu 6 190 Kč, což je podobná cena, na které začínal model G51. Ten je ovšem nyní ve výprodeji a pořídíte ho za 4 700 korun, což je aktuálně výborná cena za základní 5G mobil. V tomto ohledu musíme doporučit starší model, aktuální cenový rozdíl je výrazný a dostanete prakticky to samé. Otázkou jen je, jak dlouho na trhu G51 ještě vydrží, zjevně se již jen doprodává.

Stejně jako původní model má i novinka displej IPS. Je však menší, místo 6,8 palce má jen 6,5palcovou úhlopříčku. Další parametry Motorola ani v datovém listu neuvádí, ale měl by mít FHD+ rozlišení. Motorola G51 má také FHD+ rozlišení, a navíc maximální obnovovací frekvenci 120 Hz. Jestli to má i novinka, není známo.

Procesor je u obou telefonů stejný. Je to Snapdragon 480, tedy základní 5G čip od Qualcommu. Není to žádný výkonnostní přeborník, poráží ho všechny 5G procesory od Mediateku a není to ani žádná novinka, stejný procesor měla i Motorola G50, tedy víc než rok starý model. Novinka tento procesor kombinuje vždy s 4 GB operační a buď 64, nebo 128 GB uživatelské paměti. Předchůdce za výprodejovou cenu má paměť 4/64 GB.

Novinka dostala stereofonní reproduktory, vedle USB-C konektoru má i ten sluchátkový a baterie má kapacitu 5 000 mAh. Nabíjení má maximální výkon 15 W.

Oproti předchozímu modelu se nijak neliší ani sestava fotoaparátu, zřejmě jsou úplně stejné. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix, širokoúhlý má rozlišení 8 Mpix a třetím je dvoumegapixelový snímač hloubky ostrosti. Fotoaparát novinky umožňuje takzvaný Dual Capture, tedy souběžné zaznamenávání dvou různých záběrů. Vpředu je 16Mpix snímač, což je jedna z mála změn oproti modelu G51, který má jen 13 Mpix snímač.

Motorola avizuje ještě jednu verzi modelu G62 5G, a to s byznys edicí. Telefon má certifikaci Android Enterprise Recommended a je určen firemním zákazníkům, kteří telefon dají svým zaměstnancům. Aktualizace jsou v tomto případě garantované po dobu čtyř let a přístroj má certifikaci na vládní úrovni jako FIPS 140-2. Zároveň je v telefonu software Moto Threat Defense od společnosti Zimperium, který chrání před phisingem, malwarem a dalšími hrozbami. Dostupnost a cenu této byznys edice Motorola neuvádí, pravděpodobně se bude prodávat jen v rámci B2B.