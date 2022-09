Má všechno a ještě něco navíc. Špičková Motorola láká atraktivní cenou

Motorola v podstatě novinku představila již v srpnu. Jenže to bylo v Číně a pro tamní trh se telefon jmenuje poněkud jinak – tam ho zákazníci najdou pod označením X30 Pro. Evropská premiéra proběhla 8. září v Miláně a světové označení pro telefon je Edge 30 Ultra. Což je logické – vrcholné modely nesou právě označení Edge.

Čínská a evropská verze se od sebe zásadně neliší, samozřejmě vyjma softwaru. V každém případě je novinka skvěle vybavený telefon, papírově jeden z nejlépe vybavených. Cenou se však řadí spíš pod top modely, někde mezi nejlepší střední třídou a high-endem. Čínské ceny jsou s ohledem na výbavu neuvěřitelně nízké, v přepočtu startují na 12 000 korunách za variantu s 8 + 128 GB. Ale v Číně jsou ceny mobilů všeobecně nižší.

V Evropě se bude prodávat jen vyšší paměťová sestava s 12 GB operační paměti a 256 GB uživatelského místa. Česká cena je 21 990 korun, což je s ohledem na výbavu velmi slušná nabídka.

První na světě

V některých ohledech zatím novinka Motoroly nemá konkurenci. Telefon s 200Mpix fotoaparátem totiž nikdo jiný zatím nepředstavil. Druhým bude zřejmě Xiaomi 12T Pro, ale to bude mít premiéru zřejmě až v říjnu. Senzor dodal Motorole Samsung, konkrétně je to již loni na podzim představený čip Isocell HP1. Samsung zřejmě snímač s tak velkým rozlišením použije až příští rok u modelu S23 Ultra. Ale to bude s největší pravděpodobností snímač HP3.

Rekordní rozlišení má i přední fotoaparát Motoroly – 60 Mpix, což je hodnota, kterou se dnes na trhu může pochlubit jen příbuzný model Edge 30 Pro.

Ale zpět k tomu hlavnímu. Má celkem tři snímače a není mezi nimi žádné dvoumegapixelové makro nebo snímač hloubky ostrosti, jak to dělá hodně čínských značek i u vyšší střední třídy. Vedle hlavního je zde 50Mpix širokoúhlý snímač a 12Mpix teleobjektiv s dvojnásobným optickým přiblížením. Fotoaparát podporuje různé režimy, má i manuální režim s možností fotit do RAWu respektive do RAWu a JPG současně.

V základním režimu telefon 200Mpix fotky nedělá, rozlišení snímků je 12 Mpix. Plné rozlišení nabízí speciální režim, který se skrývá pod další nabídkou, takže ho je třeba chvíli hledat. V noci se dá z ruky obstojný snímek udělat ze všech tří foťáků, ač optickou stabilizaci má zřejmě jen ten hlavní. Kvalita je slušná, ale známe i lepší výsledky. Přes den jsou výsledky velmi dobré a to opět ze všech snímačů. 200Mpix režim už také nabídne dobrou fotku, ale s ohledem na velikost okolo 40 MB takto bude fotit málokdo. Navíc je to docela pomalé.

Telefon má decentní design, který podtrhuje do boků zahnutý displej. Nechme stranou praktickou stránku tohoto řešení, od kterého jeho vynálezce Samsung už prakticky upustil. Ale vzhledově to vypadá skvěle. Samotný displej s úhlopříčkou 6,7 palce je typu pOLED a má FHD+ rozlišení. Disponuje flexibilní obnovovací frekvencí, maximem je skvělých 144 Hz.

K designu se váže i zajímavý povrch zadního skleněného krytu. Vypadá to luxusně, jako by byl povrch posypán diamantovým prachem. A balení je ekologické.

Maximální výkon

Výkon zajišťuje aktuálně to nejlepší, co je na trhu k dispozici, tedy Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1. K tomu je zde minimálně 8 GB operační paměti, v prodeji bude zřejmě vyšší verze s 12 GB operační paměti a 256 GB uživatelského místa.

Neobvykle vysoký výkon má i 125W nabíječka. K dispozici je i 50W bezdrátové nabíjení a reverzní nabíjení. Baterie s kapacitou 4 600 mAh je spíš menší, ale ne zásadně. Jediným konektorem je systémové USB-C, sluchátkový zde už není. U špičkových přístrojů se to už nenosí. Telefon má stereofonní reproduktory a čtečku otisků v displeji.

Motorola Edge 30 Ultra je skvěle vybavený telefon. V testu vyzkoušíme, jak to celé výrobce odladil, papírové hodnoty nejsou vše. To samé platí pro fotoaparát s výjimečným rozlišením. To, jak známo, není zárukou úspěchu, což ověříme v praxi.

Telefon se na českém trhu začne prodávat za 21 990 korun, což je příznivá cena. S ohledem na cenu v Číně si umíme představit ještě nižší částku, ale třeba si ji Motorola šetří na případné zlevňování, což je tradiční marketingový přístup této značky.