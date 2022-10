Nebojí se ani dražších rivalů. Test Motoroly Edge 30 Ultra

Motorola má v poslední době opravdu pestrý repertoár zařízení, od těch nejlevnějších až po prémiové a dokonce i ohebné modely. Značce se zároveň poměrně daří nebýt jen další do počtu a snaží se konkurenci držet ve střehu tím, že tlačí kupředu některé prvky ve výbavě. Navíc má často i jedny z nejlepších poměrů ceny a výbavy v současnosti.

Model Edge 30 Ultra pokračuje v trendu prozkoumávání prémiové kategorie. Výrobce se nutně nesnaží zabřednout do této třídy a splynout s davem, nýbrž ukázat, že špičková výbava se dá vždy pořídit i o něco levněji než jinde. Právě tento model přichází s prakticky maximální výbavou, jakou lze v současnosti sehnat, cenově se přitom pohybuje téměř u samotné spodní hranice toho, co označujeme jako prémiovou kategorii.

Bude se mi telefon líbit?

Byť se telefon na první pohled může zdát celkem robustní, prémiová kvalita je jasně poznat. Obě strany kryje sklo (Gorilla Glass 5), rámeček je kovový. Kvůli tomu není telefon sice úplně nejlehčí (198 gramů), ovšem najdou se i daleko těžší mobily. Samotné rozměry modelu Edge 30 Ultra také moc nezaujmou příznivce kompaktních zařízení (161,8 × 73,5 × 8,4 mm), jenže na ně ani necílí.

Záda telefonu jsou matná a díky tomu se nemusíte bát, že by zde zůstávaly viditelné otisky prstů pokaždé, když telefon vezmete do ruky. Na bocích jsou stejně jako displej zaoblená, ovšem horní a spodní rámeček telefonu je plochý. Modul s fotoaparáty poměrně výrazně trčí nad rovinu zadního krytu, ovšem aby také ne, když se zde ukrývají tři pokročilé fotoaparáty.

Telefon na první dojem v ruce nepůsobí moc pohodlně. Je to dáno právě zaoblením zad i displeje. Na bocích tak zůstává jen poměrně tenký kovový proužek, který působí trochu ostřeji, než by bylo vhodné. Dá se to samozřejmě řešit krytem (jeden najdete i v balení) a časem si nejspíše zvyknete.

Telefon se výrobce snažil alespoň částečně utěsnit proti vniknutí vody a prachu, obdržel však jen certifikaci IP52. To znamená, že mu nebude vadit jen pocákání vodou, Do silnějšího deště či dokonce rovnou do bazénu bychom si ho s sebou určitě raději nebrali.

Co displej?

Parametrově je displej u modelu Ultra velice podobný panelům, které jsme viděli již u předchozích modelů, byť s jedním rozdílem. Obrazovka má úhlopříčku 6,67 palce a rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů. Panel je typu pOLED a podporuje technologii HDR10+, maximální jas je pak 1 250 nitů. Čelní průstřel displeje slouží pro výhled kamerky s vysokým rozlišením 60 Mpix. Čtečka otisků prstů se nachází v displeji.

Znatelnou změnou je právě zaoblení displeje, a to je na poměry aktuálních modelů, které se zakřivení naopak spíše zbavují, poměrně výrazné. Výrobce toho však alespoň využil i po softwarové stránce a vybavil telefon funkcí Okrajová světla, která má v případě, že je položený displejem dolů, indikovat příchozí notifikace rozsvícením onoho tenkého proužku displeje, který se přelévá přes boční hranu. Ano, uměly to smartphony už před mnoha lety, ale i tak je to funkce, která pořád stojí za zmínku.

Motorola Edge 30 Ultra se dále pyšní i tím, že umí nabídnout velmi rychlou 144Hz obnovovací frekvenci, kterou už vídáme u lepších modelů výrobce od loňska, stále je to však v době, kdy se drtivá většina konkurentů spokojí se 120Hz panely, drobná výhoda, třeba pro hráče mobilních her.

Jak je na tom výbava a výkon?

Motorola neměla v rozhodování o použitém čipu moc těžký úkol, sáhla totiž zkrátka po tom nejlepším, co je k dispozici. V telefonu najdete tedy Snapdragon 8+ Gen 1, tedy přetaktovanou verzi aktuálně nejlepšího mobilního čipu. Ve výkonnostním testu AnTuTu se telefon hravě přehoupl přes hranici 1 milionu bodů. Je to tedy jeden z nejvýkonnějších androidů a zájemci, kteří by jej chtěli využívat například na náročné hry či aplikace, se tedy rozhodně mají na co těšit.

Motorolu Edge 30 Ultra seženete pouze v jedné paměťové verzi, a to s 12 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Na jednu stranu je to poměrně štědrá konfigurace, ale v případě úložiště pro data si dejte pozor na to, že telefon nemá slot na kartu microSD, takže se do něj víc dat nevejde.

Konektorovou výbavu zastupuje USB-C, sluchátkový jack zde nenajdete. Dále se dočkáte jak podpory moderních 5G sítí, tak i NFC pro mobilní platby či Bluetooth 5.0. Motorola také tradičně dbá na bohatší softwarovou výbavu, opět zde tak najdete možnost spustit stolní režim po připojení k monitoru nebo televizi. Připojení je možné přes USB-C nebo bezdrátově. Motorola tentokrát zrcadlení obrazu do televize inzeruje jako zajímavou možnost pro hráče, jak si z mobilu udělat prakticky malou herní konzoli i do obýváku.

Čistý operačního systému Android už je pro tuto značku prakticky samozřejmostí. V modelu Ultra najdete Android ve verzi 12, a to navíc bez větších úprav. Výjimkou je pár softwarových funkcí od Motoroly, jako jsou typická pohybová gesta pro aktivaci fotoaparátu či svítilny. O aplikačním balastu zde nemůže být řeč, telefon je snad až na předinstalovanou aplikaci Facebooku a herní režim hezky čistý.

Co baterie?

Motorola sice u modelu Ultra upřednostňuje hlavně rekordní fotoaparát, ovšem hned v závěsu za ním je další žolík v podobě rychlého nabíjení. Na samotném 4 610mAh akumulátoru není sice nic zázračného, stejně tak výdrž telefonu se pohybuje v rámci celkem obvyklých hodnot jednoho až dvou dnů v závislosti na intenzitě používání. Jenže hravě to vyvažuje přibalená nabíječka s výkonem až 125 W.

Motorola Edge 30 Ultra - obsah balení

To znamená, že během 10 minut na nabíječce se dostanete na asi 65 procent kapacity baterie, hotovo je pak zhruba za 20 minut. Jsou sice modely, co to zvládnou ještě o něco rychleji, stále je to však jedna z nejlepších hodnot. Opravdu rychlé je pak i bezdrátové nabíjení, které nabídne až 50W výkon. Možnost máte i nabíjet jiné zařízení reverzně, a to s výkonem 10 W.

Co přináší 200Mpix fotoaparát?

Dostáváme se k onomu rekordnímu fotoaparátu. Motorola byla totiž vůbec prvním výrobcem na světě, který představil a dodal na trh model s 200Mpix hlavním fotoaparátem. Senzor Motorole dodal Samsung, jde o čip Isocell HP1. Hned v těsném závěsu se pak sice přidalo Xiaomi s modelem 12T Pro, ovšem prvenství už Motorole nesebere.

Ukázky 200Mpix fotografií (po rozkliknutí se zobrazí plné rozlišení):

Hlavní senzor je vedle rekordního rozlišení také opticky stabilizovaný a světelnost je f/1,9. Dále zde pak máme 50Mpix širokoúhlý snímač (úhel záběru 114 stupňů) a nakonec také 12Mpix teleobjektiv s dvojnásobným optickým přiblížením. Žádné nadbytečné fotoaparáty pro makro či hloubku ostrosti zde nejsou, což je dobře.

V základním režimu však telefon 200Mpix fotky nepořizuje, rozlišení snímků je 12 Mpix, a to spojením 16 sousedních pixelů snímače do jednoho. Tzv. pixel-binning se využívá především pro zlepšení citlivosti na světlo. Plné rozlišení najdete až ve zvláštním režimu, který je ukrytý v aplikaci fotoaparátu pod záložkou „Více“ a zde musíte zvolit Ultra-Res.

Logickou nevýhodou focení ve 200Mpix režimů je to, že výsledné fotky mají klidně i 50MB velikost, což znamená, že byste i příležitostným focením zaplnili paměť telefonu poměrně hbitě. Výhodou je samozřejmě vysoká úroveň detailů fotografií. Zejména ty pořízené za jasného dne by se mohly klidně i tisknout na billboardy.

Kvalitní produkci nabídne nejenom hlavní, ale i zbylé snímače. Trochu nám sice není jasné, proč Motorola sáhla v případě přiblíženého snímače pouze po dvojnásobném zoomu (ten se obvykle označuje jako portrétní), ovšem chtít ještě k tomu všemu periskopový zoom by bylo možná už až příliš. Zatímco hlavní senzor umí obstojné snímky i v šeru, tak dvojice zbylých snímačů už má zde trochu rezervy.

Mám si ji koupit?

Motorola s modelem Edge 30 Ultra předvedla, že opravdu špičkové telefony nemusí nutně patřit do kategorie s cenou přes 30 tisíc. Za cenu 21 990 korun je přitom poměrně těžké u tohoto mobilu najít nějaký znatelný kompromis. Ano, někdo by si možná přál ještě jemnější displej, paměťovou kartu nebo periskopový zoom, nám se však v podstatě zdá, že jediná věc, která ve výbavě opravdu chybí, je lepší utěsnění proti vodě.

Motorola Edge 30 Ultra má jinak našlápnuto k tomu stát se opravdu výbornou koupí v případě, že si chcete pořídit dražší telefon. Konkurenci aktuálně představuje především zmíněné Xiaomi 12T Pro, které je ještě o něco levnější, jeho sestava fotoaparátů je však postavena výhradně na onom 200Mpix snímači a zbytek je prakticky jen do počtu. Na druhou stranu má však o něco větší baterii.

Popravdě máme trochu problém najít další soupeře. Samsung s modelem S22 cílí s kompaktními rozměry a menší baterií i pomalejším nabíjením na jiný typ uživatelů, to samé se dá říci o Asusu Zenfone 9. Lákavě může působit Poco F4 GT, které se motorole vyrovná výkonem i baterií, ovšem vůbec není dělaný na nějaké náročnější focení. Jeho nákupem však ušetříte hned pět tisíc.

Motorola Edge 30 Ultra se skoro jeví jako konkurent teprve nepředstavených modelů a věřte, že se správnou slevou o ní v budoucnu ještě uslyšíte. Konkurence tak na půl roku dopředu má opravdu co dělat.