Letošní iPhony mají dostat velké vyboulení. Ukryje speciální fotoaparát

Rendery telefonu zveřejnil ve spolupráci se serverem Digit.in „únikář“ OnLeaks. Ten sice nemá nejlepší reputaci, protože některé jeho úniky se nepotvrdily, ovšem pravost podoby potvrdil jeho čínský kolega Ice universe.

A ten má naopak kredit velmi dobrý. V čínské internetové komunitě je vysoce hodnocen. Čínská obdoba Twitteru Weibo ho dokonce zařadila mezi deset nejvlivnějších přispěvatelů. Ice universe se mýlí jen výjimečně.



Pokud tedy budeme uniklým renderům věřit, tak nový top iPhone XI dostane trojitý fotoaparát. Ten bude umístěn ve velkém vyboulení v levé horní části. Elegantní toto řešení rozhodně není, navíc bude telefon př položení na stůl velmi nestabilní.

Vyboulení se třemi fotoaparáty, bleskem a podle serveru Digit.in i mikrofonem (spíše však nějakým senzorem) se navíc podobá tomu, které mnohem elegantněji použil Huawei Mate 20 Pro. Ten ho má uprostřed zad.

Fotoaparáty nového iPhonu mají disponovat trojrozměrnou technologií Time of Flight (ToF). Ta pomocí senzoru umí vyslat laserový signál a propočtem jeho zpětného odrazu vymodeluje snímaný prostor. A to i v téměř úplné tmě. To se dá využít v rozšířené i virtuální realitě.

Dodavatelem ToF fotoaparátu pro nové iPhony má být Sony, které spustí výrobu v pozdním létě. Údajně rozšiřuje původně plánovanou kapacitu právě kvůli dostatečnému pokrytí dodávek pro Apple.