Selfie maniak s tučným příplatkem. Test Huaweie Novy 10 Pro

Huawei oproti stavu před obchodním embargem ze strany Spojených států celkové portfolio na globálních trzích docela ztenčil. Stále však od tohoto výrobce na českém trhu najdete jak levné modely, tak prémiové kousky a také „něco mezi tím“. Třeba jako právě model Nova 10 Pro, který je typickou vyšší střední třídou.

Huawei v tomto případě vsadil především na design, ovšem zároveň se snažil i zbytek výbavy vyšperkovat tak, aby zakryl nechtěné neduhy, které se pojí s nemožností si obstarat jinde běžný hardware a software. Jakou má tedy model Nova 10 Pro šanci zaujmout české zákazníky, pomocí jakých předností a co mu naopak ve výbavě chybí?

Má povedený design?

Je zcela jasně vidět, že se v tomto případ Huawei nespokojil s průměrným designem. Huawei Nova 10 Pro na pohled vyvolává dojem prémiového modelu, který se nemění ani v momentě, kdy jej vezmete do ruky a začnete používat. Jediným trochu „levnějším“ prvkem konstrukce je plastový rámeček, jinak je však zpracování telefonu výborné.

Jak čelo, tak i záda telefonu jsou po stranách zaoblená. Opravdu dobře pak Huawei zvládl zpracovat povrch zad, který je matný a nezůstávají na něm otisky prstů. Leskle je vyvedeno pouze logo výrobce a produktové řady. Díky zlatým prvkům na stříbrné (nebo černé – v závislosti na vybrané variantě) ploše je ještě více podtržen prémiový design.

Zadní modul s fotoaparáty kaskádovitě vystupuje nad povrch zad a je poměrně masivní. Níže je položen zlatý okraj, kde najdete vypsány různé parametry fotoaparátů, nad nimi je pak vyvýšená plocha s třemi snímači, přičemž ten hlavní je obepnutý ještě dalším zlatým prstencem. Na někoho to možná už může působit trochu kýčovitě, byť je zkrátka pravdou, že si takový mobil jen tak nespletete s ostatními.

Rozměry telefonu jsou 164,2 × 74,5 × 7,9 mm, přičemž chválíme především jeho tenký profil. Každopádně se však nedá označit jako kompaktní, spíše je to takový průměr, na který jsme už od současných mobilů zvyklí. Průměrná je rovněž i jeho hmotnost, 191 gram.

Co displej?

Když jsme tento mobil viděli poprvé po boku dražšího sourozence Mate 50 Pro, tak nás oba zaujaly svým poněkud svérázným přístupem k trendům, co se výřezů displeje týče. Zatímco Mate 50 Pro se rozhodl pro dnes už hodně zastaralý široký výřez, Nova 10 Pro si sice vybrala modernější průstřel, ovšem pilulkovitého tvaru kvůli nutnosti do něj vtěsnat hned dva fotoaparáty. To je přitom také věc, která tu sice s příchodem průstřelů byla častěji, v poslední době však už téměř vymizela.

Zbytek parametrů displeje je nicméně ukázkový. Jde o 6,78palcový AMOLED panel s rozlišením Full HD+ (1 200 × 2 652 pixelů) a rychlou 120Hz obnovovací frekvencí. V displeji je také integrovaná čtečka otisků prstů. Zde si zkrátka už není na co stěžovat, Huawei splnil všechny moderní náležitosti.

Co ve výbavě (ne)najdu?

Srdcem telefonu je vysoce populární čip vyšší střední třídy, Snapdragon 778, ovšem s poměrně zásadním háčkem. Zcela totiž chybí 5G modem, k němuž firma kvůli sankcím Spojených států nemá přístup. S telefonem tedy můžete využívat pouze LTE sítě.

Huawei Novu 10 Pro seženete pouze v jedné paměťové variantě, která nabídne 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Úložiště dále už nejde rozšířit paměťovou kartou. I kdyby ovšem šla, tak je prakticky jisté, že by to byl typ Nano Memory, který v Česku stejně neseženete.

Telefon se alespoň popral s ostatními neduhy, jako bylo například i placení přes NFC. To sice kvůli sankcím dříve nešlo, jenže Huawei si už našel vlastní způsob díky službě Curve, kam si můžete nahrát libovolnou platební kartu. Trápit vás tak může asi jen absence 5G, která může přestavovat problém do budoucna. Aktuálně se bez něj ovšem ještě žít dá.

Operační systém u Huaweie řešíme dokola od té doby, co je zde (opět kvůli sankcím) nekompletní Android. Vzhledem k tomu, že jsme nedávno testovali model Mate 50 Pro s identickým systémem, zopakujeme to, co jsme již jednou uvedli.

Situace s modely od Huaweie je nyní už trochu lepší než před pár lety, ovšem pořád to není ono. Huawei App Gallery ze za tu dobu stihla celkem slušně nasytit různými českými nástroji, které známe od běžných androidů, přesto je třeba mít na paměti, že něco, co běžně používáte, zkrátka v rámci obchodu Huaweie chybět bude, včetně nějaké rozumné alternativy.

Co se aplikací Googlu týče, ty musíte pořád do telefonu instalovat složitěji přes .apk instalační balíčky, byť vás na stránku s nimi dovede přesměrovat přímo aplikační tržiště Huaweie. Alternativou je pak nástroj Gspace, který slouží jako rozcestník pro všechny oblíbené Google aplikace plus několik dalších (Shazam, YouTube, HBO Max apod.).

Až na zmíněné omezení je systém v telefonu Android, byť značně upravený uživatelským prostředím EMUI 12. Zatímco top model Mate 50 Pro už dostal modernější EMUI 13, sem zatím ještě tato verze nedorazila. Nicméně to nic nemění na tom, že kdo se někdy v minulosti s mobilem této značky setkal, nebude mít problém se v systému telefonu zorientovat.

A co baterie?

Kapacita baterie telefonu je 4 500 mAh. Na současnou produkci ve střední a vyšší střední třídě je to v podstatě takový průměr, někdo by asi už raději viděl 5 000 mAh, nicméně i tak model Nova 10 Pro nabídne celkem slušnou výdrž. Během našeho testování neměl problém vydržet v provozu mezi jedním a dvěma dny v závislosti na intenzitě používání.

Huawei Nova 10 Pro – obsah balení

Hlavní výhodou je ovšem především rychlé 100W nabíjení, které zaručí, že telefon bude v nabíječce trávit minimum času. Na nabití poloviny kapacity totiž stačí pouhých 10 minut v nabíječce. Za 15 minut už máte nabito na 70 procent. A na plné nabití stačí počkat pouze 25 minut.

Jak tento model fotí?

Bohužel, parametry zadního fotoaparátu jsou vzhledem k ceně a kategorii tohoto modelu celkem nevýrazné. Je totiž vidět, že výrobce zřejmě při honbě za vylepšováním čelních selfie fotoaparátů musel zase něco ubrat u zadního.

Konkrétně má hlavní senzor rozlišení 50Mpix, světelnost f/1,8 a bohužel není opticky stabilizovaný. Následuje 8Mpix širokoúhlý senzor (úhel záběru 112 stupňů) a 2Mpix pomocná kamerka pro práci s hloubkou ostrosti. Video zvládá natáčet v rozlišení až 4K a s elektronickou stabilizací. Čelní dvojice fotoaparátů je pak v sestavě 8Mpix portrétní selfie kamerka společně s 60Mpix širokoúhlým fotoaparátem s úhlem záběru 100 stupňů.

Ruku na srdce, to co Huawei nasadil do zadní sestavy fotoaparátů, bychom čekali spíše od telefonu s cenou okolo šesti tisíc korun. Tedy ne že by Nova 10 Pro fotila vyloženě špatně, ovšem vzhledem k dané cenové kategorii zkrátka můžete sehnat mobil, který fotí o třídu lépe.

Chybějící optickou stabilizaci se Huawei u hlavního senzoru snaží zachránit alespoň docela obstojným nočním režimem, nicméně i tak by výsledky při focení nočních snímků dopadly s optickou stabilizací asi lépe. Software fotoaparátu nabídne opravdu hodně možností, od profesionálního režimu přes makrosnímky až po třeba speciální režim na vlogování.

A co ty selfie foťáky? Na poměry dnešní produkce je kvalita selfie fotek docela slušná, ovšem to nic nemění na faktu, že pro spoustu uživatelů je to v podstatě nadbytečná funkce. Pokud ovšem naopak pořizujete telefon právě kvůli selfie foťáku, pak volba Novy 10 Pro naopak může dávat smysl.

Mám si ho koupit?

Od onoho selfie fotoaparátu se dostáváme k závěru testu, kde musíme především zmínit samotnou cenu telefonu. Ta činí 15 790 korun, což je na současné poměry prakticky horní hranice vyšší střední třídy. Někteří konkurenti z Číny si na tuto částku mnohdy dovolí zlevnit i své špičkové modely, nebo naopak sem nasazují smartphony, které jsou v podstatě „těsně pod špičkou“. A s nimi má Huawei Nova 10 Pro zkrátka problém.

Stačí si třeba připlatit jen tisícikorunu a máte loňský top model od Realme, GT 2 Pro. Ten se vedle testovaného huaweie pyšní nejenom daleko výkonnějším čipem Snapdragon 8 Gen 1, plnohodnotným Androidem či větší baterií, ale i znatelně lepší sestavou zadních fotoaparátů. Huawei vítězí jen v rychlosti nabíjení a oné selfie kamerce.

Naopak celé čtyři tisíce můžete ušetřit nákupem Samsungu Galaxy A53 5G, který oproti Huaweii Nově 10 Pro ztrácí opět jen v rychlosti nabíjení a selfie kamerce. Hardware má jinak v podstatě srovnatelný a jako bonus dostanete opticky stabilizovaný foťák, plnohodnotný Android a také třeba utěsnění proti vodě a prachu.

Alternativ je dále celá řada, od designové výstřednosti Nothing Phone (1) až po trochu konzervativnější Motorolu Edge 30 Fusion. Všechno to jsou levnější modely, které vesměs nabídnou lepší či srovnatelný výkon, lepší zadní fotoaparáty a srovnatelně velké baterie. A samozřejmě podporu 5G sítí a systém Android bez omezení. Nova 10 Pro je tu v podstatě jen pro ty uživatele, kteří fandí značce Huawei, často fotí selfies a učaroval jim design telefonu. Jinak se vyplatí spíše se poohlédnout jinde.