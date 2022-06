Trochu jako zombie. Slavná značka se vrací s novým smartphonem

Smartphony HTC bývaly dobře vybavené a platily za průkopníky na trhu, jenže oproti větším značkám, které mohly těžit z daleko většího rozsahu výroby, se HTC v uplynulých zhruba pěti letech prosazovala čím dál hůře: její telefony sice přinášely sem tam něco nového a zajímavého, ale pokrok nebyl tak dramatický jako v minulosti a cenově značka nedovedla bojovat především s agresivní čínskou konkurencí.

Firma si nicméně našla nové místo na trhu. Svět smartphonů, který kdysi pomáhala vybudovat, odsunula stranou a začala se soustředit na zařízení pro virtuální realitu. HTC Vive je v tomto ohledu pojmem a zdá se, že se firmě na tomto poli daří. Důkazem toho je i to, že vlastně svět chytrých telefonů HTC nikdy neopustilo. Firma sem tam představí nějaký nový model, který se bez větších fanfár „vynoří“ na vybraných trzích. Smartphony HTC tak trochu připomínají slavné „mrtváky“, zombie – odmítají zemřít, ale pohybují se tak nějak rutinně s davem a spíš než pokrok přinášejí trochu závan starých časů.

Značka teď po delší době představila další nový smartphone. Jmenuje se Desire 22 pro a je to nástupce modelu Desire 21 pro uvedeného v lednu 2021. Od té doby HTC představilo ještě dva smartphony, na jaře 2021 typ Wildfire E2, koncem loňského roku pak Wildfire W2 Plus. Tři zmíněné telefony se ovšem do našich končin nedostaly, prodávaly se zejména v Asii, u nás je i podle stránek výrobce zatím posledním dostupným typem ještě starší Desire 20 pro.

Právě na něj novinka naváže, k dispozici bude na stránkách htc.com a to za cenu 459 eur, tedy v přepočtu necelých 11 400 korun. Za tyto peníze dostanou zákazníci smartphone s podporou 5G sítí, procesorem Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti, Androidem 12, odolností vůči vodě a prachu IP67 a 6,6palcovým displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením 2 412 × 1 080 pixelů. Baterie telefonu má kapacitu 4 520 mAh a lze ji dobíjet i bezdrátově, čtečka otisků prstů se nachází ve vypínacím tlačítku. Selfie kamera má rozlišení 32 megapixelů, hlavní foťák pak 64 megapixelů a doplňují ho třináctimegapixelový širokoúhlý snímač a pětimegapixelový bokeh snímač.

Upřímně, za danou cenu toho tedy není zrovna moc, konkurence dovede obdobné parametry nabídnout i výrazně levněji. HTC ovšem se svou novinkou nemíří na široké publikum, chce spíš zaujmout fanoušky značky a také fanoušky virtuální reality. Firma telefon označuje za ideálního společníka pro VR brýle HTC Vive Flow, kdo si telefon předobjedná v balíčku s nimi (do 14. 8.) získá 15% slevu. Ti, kdo si přístroj předobjednají do konce července, pak v ceně získají ještě bezdrátová sluchátka HTC True Wireless Earbuds a kryt na telefon.

Telefon nabídne aplikace, které uživatelům umožní lépe si užívat právě onoho virtuálního světa ekosystému Viveverse. Je tu třeba zabezpečená kryptopeněženka a nechybí možnosti nákupu právě kryptoměn nebo NFT.