Mobil vám v nových brýlích od HTC vyčaruje virtuální kinosál

Společnost HTC už nám v Evropě pořádně dlouhou dobu nenadělila žádný nový mobil. Místo toho se poslední roky soustředí na zcela jiné technologické odvětví, kterým je virtuální realita (VR). To je sice do jisté míry stále záležitostí hlavně pro nadšence, kteří nemají hluboko do kapsy, ovšem v poslední době už začíná pronikat i do mainstreamu.

Nyní firma představila nový model z rodiny Vive, kam doposud zatím patřily právě ony plnohodnotné brýle pro VR, plus jejich příslušenství. Novinka s názvem Vive Flow je i přes svou povahu brýlí s displeji něčím trochu jiným: pomáhá totiž pozvednout na novou úroveň obsah, který máte ve vlastním smartphonu.

Hned na úvod tedy upozorníme, že HTC Vive Flow toho neumí zdaleka tolik, co její dosavadní sourozenci. Novinku nepropojíte přímo s počítačem, nedostanete k ní specializované ovladače a ani nedisponuje snímacími senzory. Díky tomu je však kompaktní a lehká: nosí se jako běžné brýle, drží vám na obličeji jen pomocí běžných nožiček na uši. Váží totiž pouhých 189 gramů, snadno se tak i přenáší (např. v pouzdře).

Virtuální realita je tedy jen omezena na pohyb vaší hlavy, byť můžete využít i jednoho virtuálního ovladače, který zastoupí váš smartphone. Převádění jeho pohybu je logicky omezeno pouze na dvě osy (doprava a doleva, nahoru a dolů). HTC Vive Flow se však zdá být určeno spíše ke zvětšení obrazu z vašeho mobilu do virtuálního kinosálu než na tradiční prostorový obraz ve virtuální realitě.

Je celkem překvapivé, jak jemné displeje se do takto kompaktního modelu vešly. Zatímco u většiny mainstreamových VR brýlí je běžné QHD rozlišení („2,5K“), zde najdete panely s rozlišením 3,2K, tedy ještě o něco jemnějším. Potěší také zabudovaná dioptrická korekce, a to až do -6,0D. Obnovovací frekvence je 75 Hz a úhel záběru pak 100 stupňů. Brýle mají dále zabudované také reproduktory a ventilátor na odvádění tepla z obličeje.



Jak už jsme zmínili, pokud brýle propojíte (drátově i bezdrátově pomocí Bluetooth) s vaším smartphonem s operačním systémem Android, můžete jej využívat jako zdroj pro streamovaný obraz. A to jak na sledování videí, tak třeba i hraní her, například pomocí cloudového streamování her z platformy Xbox od Microsoftu. Podrobný test, jak brýle fungují pro sledování filmů a hraní her, vám přineseme u kolegů na Bonuswebu, hned jak si Vive Flow budeme moci vyzkoušet.



Ale to není všechno. Vedle toho můžete tedy i zobrazovat jednodušší VR aplikace, jako je například Vive Sync, tedy nástroj pro setkávání se s ostatními uživateli ve virtuální realitě. Jak to funguje, si můžete přečíst v reportáži na Technetu. No a také budete moci využívat celou řadu meditačních nástrojů, ať už na odpočinek, nebo na procvičování mysli.

„S HTC Vive Flow se vydáváme novým směrem a zaměřujeme se nikoliv na to, co děláme, ale jak se cítíme. V posledních letech přibývá problémů se stresem, který denně trápí miliony lidí. Důležitost péče o duševní pohodu je proto důležitější než kdy dřív,“ řekla předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti HTC Cher Wang a dodala: „Vive Flow nám poskytuje dokonalou příležitost kdykoli uniknout z obklopení čtyř stěn a ponořit se do klidného prostředí a odpočinout si.“

Brýle mají svůj vlastní systém a podporují přístup do obchodu Viveport, odkud lze stahovat nejrůznější podporované aplikace. Můžete si i předplatit přístup do speciální části jeho knihovny her, aplikací a meditačních nástrojů určených právě pro Vive Flow za 6 eur měsíčně (asi 150 korun).

Poslední háček je v napájení modelu Vive Flow. Sám o sobě má totiž jen malou baterii, která je čistě záložního charakteru. Vždy tedy musíte mít k brýlím pomocí kabelu připojený zdroj energie: ať už powerbanku, nebo mobil s reverzním nabíjením. Prostřednictvím samostatně dokoupitelného příslušenství lze připojit i obojí zároveň. Tímto každopádně vzniká trochu problém v tom, že ačkoliv brýle sázejí na lehkost a přenosnost, vždy do nich bude zapojený kabel napájení. Je to jedna z věcí, na kterou se během testování chceme zaměřit.

HTC Vive Flow nebude zřejmě fungovat se zcela jakýmkoliv mobilem s Androidem, výrobce ještě vydá detailní seznam zařízení, která jsou podporována. Dostalo se nám však ujištění, že to nebudou pouze top modely, ale i modernější modely střední třídy.

Tyto unikátní VR brýle dorazí v listopadu i na český trh, a to za cenu 13 999 korun. V rámci předobjednávek zákazníci navíc obdrží oficiální pouzdro a dárkový balíček se sedmi aplikacemi.