Další podivný tah. HTC to zkouší s tabletem, ale jen někde

Podobně jako třeba finská Nokia to HTC s tablety nikdy moc nezkoušelo. Pár historických případů najdeme, za určitý tabletový pokus můžeme považovat třeba HTC Shift, ultramobilní PC z roku 2007 nebo sourozence Advantage s Windows Mobile z téhož roku. V roce 2011 představila firma svůj první tablet s Androidem, model Flyer se sedmipalcovým displejem, na některých trzích na něj o několik měsíců později navázal desetipalcový Jetstream.

Nesmíme také zapomenout, že HTC v roce 2014 navrhlo a vyrobilo pro Google špičkový tablet Nexus 9 s procesorem Nvidia Tegra K1. Od té doby však bylo kolem tabletů HTC ticho, jen loni se objevil nový tablet A100, který ovšem zamířil pouze na ruský trh a obecně zůstal bez povšimnutí. Teď se nicméně HTC k tomuto tabletu vrací a představilo prakticky totožnou novinku A101, která vzhledem k embargům rozhodně do Ruska nezavítá. Přístroj je určen primárně pro jihoafrický trh, ale je možné, že se objeví i na dalších rozvojových trzích. V našich končinách s ním počítat nemůžeme.

Na druhou stranu zájemci zas o tak moc nepřijdou. HTC A101 je vcelku obyčejný tablet, na kterém je vlastně vidět, že vznikl v loňském roce. Procesor Unisoc T618 ho řadí spíše do střední třídy, ale je tu solidní porce 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti, plus slot na microSD. Tablet má displej s úhlopříčkou 10,1" a rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů, baterii se slušnou kapacitou 7 000 mAh, hlavní foťák je šestnáctimegapixelový, k tomu je tu dvoumegapixelový širokoúhlý foťák a čelní kamera má rozlišení pět megapixelů. Přístroji nechybí 3,5mm jack pro sluchátka a má USB-C konektor. Nechybí ani podpora 4G sítí mobilních operátorů.

Rok původu prozrazuje fakt, že na tabletu běží Android 11, tedy loňská verze operačního systému. Přístroj s rozměry 241,5 × 160,3 × 8,4 mm a hmotností 530 gramů má vcelku elegantní hranaté tvary a k dispozici bude v šedé a stříbrné barvě. Oficiální cenu neznáme, ale zdá se, že by mohla být, jak už to tak u HTC bývá, docela ambiciózní. Podařilo se nám dohledat cenu v indických rupiích, v přepočtu to vychází asi na 8 500 korun. S připočtením české DPH je to tedy tablet za víc než 10 000 korun, což je za danou výbavu dost peněz.

HTC se nicméně cenou nepodbízí. Ostatně, potvrdilo to i nedávné a poněkud překvapivé uvedení smartphonu Desire 22 Pro, který se prostřednictvím internetového obchodu značky bude i v Česku prodávat za 459 eur, tedy zhruba 11 500 korun. Strategie HTC s uváděním nevýrazných produktů s ambiciózní cenou jen na vybraných trzích působí celkově zvláštně.

