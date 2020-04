Může to změnit pravidla hry. Google chce mít vlastní mobilní procesory

Smartphony Pixel by měly v příštích letech používat procesory z vlastní dílny Googlu. Americký gigant by tak dal sbohem společnosti Qualcomm, jejíž procesory pixely dosud používaly.

Procesory od Googlu mají být podle serveru Axios vyvíjeny spolu se Samsungem, který by je měl i vyrábět. Jihokorejská společnost vyvíjí a vyrábí vlastní procesory Exynos, na některých trzích ovšem její top modely používají procesory od Qualcommu.

Procesory Exynos používají i smartphony jiných značek, není jich však mnoho. Jde především o smartphony Motorola nebo Vivo. Samsung dříve vyráběl procesory i pro Apple, nicméně nový čip Apple A13 Bionic vyrábí už jen firma TSMC.

Google už prý má prototypy vlastních procesorů s kódovým označením Whitechapel, které jsou vyráběny 5nm technologií. Do smartphonů Pixel se nicméně nedostanou dříve než příští rok, určeny by měly být také pro zařízení Chromebook. To je však otázkou ještě vzdálenější budoucnosti.

Procesory od Googlu mají mít propracované strojové učení a mají vylepšit virtuálního asistenta (Google Assistant). Už nynější pixely mají speciální čipy pro strojové učení, tedy „umělou inteligenci“, a pro fotografování.

Google by tak šel vlastní cestou jako Apple nebo Huawei – obě tyto společnosti si také vyvíjejí vlastní procesory. Pokoušelo se o to i Xiaomi, projekt vlastních čipů mělo nicméně ukončit. Vlastní procesory pro smartphony ohlásilo také Oppo patřící do koncernu BBK Electronics, objevit by se tak mohly i ve smartphonech ostatních koncernových značek, tedy u Viva, OnePlusu nebo Realme.