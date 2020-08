Vyzkoušeli jsme neobvyklý komunikátor. Je drahý, ale dnes výjimečný

Milovníci smartphonů s qwerty klávesnicí to nemají lehké, jejich možnosti volby jsou extrémně omezené. Vlastně jediným obecně známým řešením v této oblasti byly smartphony BlackBerry, které však neprodukovala kanadská firma. Licenci na použití značky používala čínská společnost TCL. Ta teď na konci srpna vyrobí poslední kusy smartphonů značky BlackBerry, firmy totiž neprodloužily licenční smlouvu.

Smartphony Blackberry Key2 a Key2 LE, což jsou poslední modely s qwerty klávesnicí, tak definitivně zmizí z trhu: na tom českém se již oficiálně koupit nedají, a pokud je někde seženete, budou to nějaké zapomenuté skladové kousky nebo dovoz ze zahraničí. Jenže co zvolit jiného? Žádná další známá značka telefonů se výrobě přístrojů s qwerty klávesnicí nevěnuje. Určitou záchranu tak pro uživatele představují crowdfundingové kampaně, v rámci kterých přeci jen sem tam nějaké to zařízení vznikne.

Například britská společnost Planet Computers vytvořila v roce 2018 komunikátor Gemini a loni přišla s jeho nástupcem nazvaným Cosmo. Teď firma chystá třetí generaci, stroj Astro Slide 5G Transformer. Její stroje odkazují na legendární PDA značky Psion, a to především konstrukcí pohodlné klávesnice. Ale jak Gemini, tak Cosmo (a asi i Astro Slide), jsou pořádné kusy mobilní techniky a představu o ideálním smartphonu v tomto ohledu asi nesplní.

A tak je tu o něco kompaktnější F(x)tec Pro1 od jiné britské firmy, který opět vznikl díky crowdfundingu. Jedním z těch, kdo si přístroj objednali, je i náš čtenář Tomáš, kterého milovníci telefonů s qwerty klávesnicí mohou znát pod přezdívkou CornholioGSM. Kdysi se pod ní proslavil GSM úpravou Motoroly Photon Q. Se svým F(x)tec Pro1 už stihl Tomáš nasbírat nějaké zkušenosti a podělit se o ně s námi.

Nejprve naše první dojmy: F(x)tec Pro1 je elegantní a bytelně působící zařízení, které na první pohled člověka neznalého situace překvapí svou tloušťkou a hmotností, 243 gramů není málo, stejně jako téměř 14 mm tloušťky, ale na druhou stranu nejde o nic, s čím by se podle nás nedalo dlouhodobě fungovat. Rozměry 154 x 73,6 navíc řadí F(x)tec Pro1 ke kompaktnějším kouskům.

Co na komunikátoru dále zaujme, je displej. Má totiž zahnutí po stranách, takže přechází do boků se spodní části s klávesnicí. Displej je jinak bez výřezů a průstřelů, takže nad a pod ním je znatelný rámeček, ale opět nic, co by mělo zájemce zásadně odradit. Na první pohled působí po otevření přístroje vcelku dobře i klávesnice.

Kloub, díky kterému se displej nadzvedne a naklopí do polohy, kdy se dá na přístroji pohodlně psát i na stole, působí bytelně a připomíná ten použitý u někdejšího HTC Desire Z – jen je mnohem pevnější, takže se displej samovolně nehýbe a konstrukce se nezavírá, když telefon držíme vzhůru nohama (třeba při nutnosti psaní vleže na gauči).

Místy nedodělky

Na první pohled tedy vše vypadá velmi dobře, má to však několik háčků. Předně je F(x)tec Pro1 určený hlavně nadšencům a uživatelům, kteří mají nějaké IT znalosti. Smartphone má sice v podstatě čistý Android 9, jenže ten je podle majitele přístroje od výrobce dost nedoladěný. „Řešením je nahrát systém Lineage OS, což je verze Androidu vyvíjená velmi aktivní komunitou,“ říká Tomáš.

Právě komunita fanoušků F(x)tec Pro1 a systému Lineage OS teď software ladí a snaží se „vychytat“ i některé chyby, kterých se výrobce nedovedl vyvarovat. Zároveň platí, že je systém založen stále na Androidu 9, takže se musí uživatelé celkově obejít bez některých nejmodernějších funkcí Androidu.

„Lineage má například pomoci řešit i ladění barev displeje, které je standardně trochu divoké,“ vysvětluje Tomáš, proč možná zatím 5,99palcový AMOLED panel i na obrázcích působí z hlediska barev trochu „jedovatě“. Na první pohled barvy možná zaujmou, ale dlouhodobě bychom z nich radost neměli. V rámci vývoje systému řeší komunita i další drobný detail týkající se displeje.

„V otevřeném stavu je zahnutý okraj displeje příliš blízko horní řadě kláves, takže se občas stane, že při stisku tlačítka zároveň klepnete na tuto část displeje. V některé z dalších verzí systému by měla tedy být část obrazovky se zahnutím v otevřeném stavu pro dotyk deaktivována,“ popisuje Tomáš další z drobných úskalí.

Samotná qwerty klávesnice působí pohodlně, ale psaní na ní by v našem případě vyžadovalo větší trénink. „Já jsem docela spokojený, byť jsem si musel zvyknout na některá specificky umístěná tlačítka. Rozvržení klávesnice pramenní z toho, aby byla symetrická a uprostřed pod displejem a snadno se tedy na ní dalo psát palci rukou při držení telefonu,“ komentuje Tomáš.

A proč vlastně potřebuje smartphone s qwerty klávesnicí? „Jsem zvyklý na ní psát, ale především potřebuji například různé klávesové zkratky třeba pro práci se vzdáleným připojením z mobilu na počítač,“ vysvětluje majitel smartphonu F(x)tec Pro1. Dodává, že český text na telefonu moc nepíše, takže ho netrápí fakt, že hardwarová klávesnice nemá české rozložení a psaní českých znaků je na ní někdy docela zdlouhavé: je potřeba přidržet dané tlačítko a znak s diakritikou vybrat z nabízeného seznamu na displeji. S aplikací od komunity vývojářů-fanoušků lze diakritiku psát při podržení klávesy FN (třeba stisk fn a c napíše č).

I to je jeden z důvodů, proč F(x)tec Pro1 není určen úplně běžným uživatelům, psaní delších textů by pro ně mohlo být z tohoto hlediska docela nepohodlné. Ano, při zapnuté češtině v systému i menu může samozřejmě pomoci i predikce, ale přepínání z psaní na klávesnici a ťukání do displeje při výběru z nápověd není ideální.

Na telefonu lze pochopitelně psát i v zavřeném stavu s displejem na výšku i na šířku, pak je k dispozici virtuální klávesnice a tu si může do Androidu uživatel doinstalovat, jakou chce. Tady je psaní českých znaků bezproblémové, respektive funguje tak, jak je dnes většina uživatelů zvyklá.

O výkon tu nejde

F(x)tec Pro1 zároveň i přes svou relativně vysokou cenu (výrobce za něj žádá 718,80 eur, v přepočtu tedy necelých 19 000 korun) není kdovíjak nadupaným přístrojem, byť úplně špatné to s výbavou není. Pohání ho procesor Qualcomm Snapdragon 835, což je špičkový čip z roku 2017. Tehdy byl vlajkovým samsungem model Galaxy S8, výkon tedy odpovídá zhruba takovým telefonům. Na první pohled to nemusí být dost, ale výkon je v zásadě lepší než u BlackBerry Key2 s procesorem Snapdragon 660, který už v době jeho uvedení nepatřil k žádnému vrcholu. F(x)tec Pro1 je tak možná nejvýkonnější smartphone s hardwarovou klávesnicí všech dob.

S procesorem spolupracuje slušná porce 6 GB RAM, uživatel má k dispozici 128 GB vnitřní paměti a slot na paměťové karty. Nechybí drobnosti jako 3,5mm jack pro sluchátka nebo NFC pro platby mobilem (funkčnost s Lineage OS jsme neověřovali). K odemykání telefonu může sloužit čtečka otisků prstů na boku, která je oddělená od vypínacího tlačítka – a je na náš vkus příliš nízko, špatně se na ní dá prstem dosáhnout. Výš by mohlo být i samotné vypínací tlačítko. Telefon má mimo jiné i hardwarové tlačítko spouště fotoaparátu.

Právě u foťáku je výbava opět trochu osekaná: selfie osmimegapixelový stačí, hlavní snímač s rozlišením 12 megapixelů produkuje na první dojem docela dobré snímky, ale na špičku rozhodně nestačí. Sousedí tu s ním ještě pětimegapixelový snímač, který je tu nejspíš pro řešení hloubky ostrosti, ale to ještě musí komunita opět doladit. Baterie přístroje má kapacitu 3 200 mAh a výdrž je tak spíše průměrná.

Celkově na nás F(x)tec Pro1 působí jako docela zajímavý přístroj, který osloví jen velmi úzkou skupinu uživatelů: ty, kdo se bez qwerty klávesnice neobejdou, ale přitom na ní zase nepotřebují zadávat kvanta česky psaného textu – bez lokalizace hardwarové klávesnice je psaní zbytečně pomalejší. Zároveň je to stroj určený pro pokročilé uživatele, kteří například dovedou vyměnit jeho operační systém (třeba za Sailfish).

Takovým pak nebude vysoká cena vadit: pokud podobný stroj potřebují, moc možností nemají. „Já jsem donedávna používal Motorolu Photon Q,“ naznačuje Tomáš, že jeho priority jsou jinde než u většiny dnešních uživatelů. Jinak by si totiž s qwerty smartphonem z roku 2012 vystačit nemohl.