Vyzkoušeli jsme první českou aplikaci pro hloupé telefony

I mezi obyčejnými tlačítkovými telefony se objevily moderní přístroje, které ctí dnešní dobu. V našich končinách je hlavním reprezentantem takového přístupu hlavně Nokia 8110 4G. Telefon nejen že má retro design odkazující na legendární „banán“ od Nokie, ale zároveň dostal jako jeden z prvních mobilních telefonů platformu KaiOS. Ta vychází z někdejšího Firefox OS a umožňuje instalaci aplikací z obchodu, který je v systému přímo zabudován. Obyčejné telefony tak díky KaiOS získávají podobně jako klasické smartphony různé nové funkce.

Pravdou ovšem je, že v našich končinách zrovna KaiOS Store neoplývá hojností aplikací. Kromě necelých čtyř desítek her najdeme v obchodě jen několik aplikací v záložce Nástroje a po jednom zástupci v kategoriích Životní styl a Sport. O to víc nás zaujalo, že právě ona sportovní aplikace pochází od českých vývojářů. Jmenuje se FlashScore a na svědomí ji má společnost Livesport, která uživatelům už delší dobu „servíruje“ různým způsobem výsledky všech možných sportovních klání.

A přesně o tom FlashScore je. Jednoduchá aplikace, jejíž instalace zabere jen chvilinku času, po otevření ukazuje výsledky sportovních utkání. Uživatel si tu může vybrat z několika sportů (aktuálně fotbal, tenis, basketbal a kriket) a u nich sledovat výsledky jednotlivých utkání. V případě těch probíhajících víceméně i v reálném čase. Mezi sporty se tu přepíná levou kontextovou klávesou, pod pravou se pak ukrývá výběr data, takže lze snadno zkontrolovat i starší výsledky.

Aplikace je v tom, co dělá, velmi jednoduchá a přímočará. Je ovšem vidět, že cílí na světové trhy a to především tam, kde je KaiOS populární. Pro našince tak může být trochu zklamáním, že zde například nenajde hokej. Jeho přidání je však nejspíše jen otázkou času, protože ve stejné aplikaci pro Android a iOS hokej je. „Dospělejší“ verze aplikace pro klasické chytré telefony pak má opravdu bohatý výběr sportů, to KaiOS verze je trochu omezená, ale časem se to jistě bude měnit. Záleží nejspíš i na popularitě aplikace a na tom, kolik energie budou muset vývojáři do jejího vylepšování investovat.

FlashScore míří k širokému světovému publiku. „Aplikace pro KaiOS je pro nás způsob, jak oslovit miliony sportovních fanoušků, kterým podobná aplikace chybí. Zdaleka nejvíc uživatelů těchto ‘feature‘ telefonů je momentálně v Indii, ale KaiOS má velké plány i v dalších regionech, například v Africe nebo v Jihovýchodní Asii,“ vysvětluje potenciál aplikace Tomáš Gatial, který má v Livesportu vývoj KaiOS verze na starosti. „Vývoj aplikace může trvat i víc než rok. My jsme ji z ničeho vytvořili za čtyři měsíce, což bylo možné díky tomu, že Livesport disponuje obrovskou sportovní API, která umožňuje vymýšlet nové produkty velmi rychle,“ říká Gatial a naznačuje tak, že zásadní problém s rozšířením schopností KaiOS verze by být neměl.



Firma si dokonce vyzkoušela vývoj aplikace od samotného začátku. „Když vyvíjíte aplikaci pro KaiOS, můžete to udělat tak, že si upravíte už existující webovou aplikaci. My jsme ale z několika důvodů zkusili začít úplně od začátku a překvapilo nás, jak to jde snadno. KaiOS nám od začátku vycházel vstříc. Dokumentace od nich třeba nebyla taková, na jakou jsme byli zvyklí u Androidu nebo iOS, ale díky rychlé komunikaci s nimi jsme nakonec dostali skvělé podklady. Podle nich už byl vývoj aplikace hračkou,“ vysvětluje Gatial.



Aplikace podle něj může mít veškeré moderní funkce, i proto se v takovém případě, jako je zobrazování sportovních výsledků, v zásadě neliší od androidí či iOS podoby. “Telefony s KaiOS sice vypadají, jako by sem spadly z 20. století, ale když pro ně vyvíjíme aplikaci, můžeme použít nejmodernější webové technologie. Vykreslujeme pomocí Reactu, komunikujeme s cloudovým backendem pomocí WebSocket. Pokud jde o webové technologie, KaiOS žádná omezení nemá, protože je postavený na původním Firefox OS,” chválí Gatial operační systém.

Zacílení FlashScore na světové trhy potvrzuje ovšem fakt, že je aplikace zatím výhradně v Angličtině. To platí i pro „sourozence“ na iOS a Androidu, takže uživatelé obyčejných telefonů v tomto nemusí majitelům smartphonů závidět. Gatial i přes toto globální cílení ví, že jeden velký trh zatím firmě Livesport uniká. Aplikace FlashScore totiž zatím není dostupná v alternativním obchodě s KaiOS aplikacemi, Jio Store. To je vlastní obchod indického operátora Jio. „Operátor Jio prodá v Indii asi 98 % všech tamních KaiOS telefonů. Díky tomu si může dovolit mít vlastní ekosystém, jehož součástí je jejich vlastní obchod pro KaiOS aplikace. Je to svět sám pro sebe, takže dostat k nim aplikaci je mnohem komplikovanější než u Androidu nebo iOS, kde existují standardní a srozumitelné postupy,“ vysvětluje, proč zatím na asi největší KaiOS trh aplikace nevtrhla.

České uživatele to ovšem trápit nemusí. Majitelé Nokií 8110 4G i dalších KaiOS telefonů s instalací problémy rozhodně mít nebudou. Jednoduché uživatelské prostředí pak zaručuje, že je používání takové aplikace na malém displeji nejen pohodlné, ale i vcelku smysluplné. Zatímco u smartphonu si totiž můžete výsledky i průběh zápasu komfortně vyhledat kdekoli na internetu a sledovat třeba i přímé přenosy, u jen napůl chytrého tlačítkového mobilu s malým displejem je něco takového hodně komplikované.