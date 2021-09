Standardní házení na zem je pro odolný mobil hračka, ukázal model CAT S62

V jednom kuse slýcháme výrobce odolných smartphonů mluvit o armádních standardech, vyztužených tělech, prémiových odolných materiálech a dalších prvcích. Nikdy se však nedají nějak smysluplně převést do reálných hodnot, neboť telefonům hrozí nesčetné množství různých způsobů, jak je můžeme rozbít.

Asi tím úplně největším „zabijákem“ mobilů jsou pády na zem. Standardní smartphone je často pokrytý poměrně křehkými materiály: sklem či plasty. Ty jsou pověstné tím, že je může „křápnout“ jen poměrně neškodně vypadající pád z nízké výšky (třeba kapsy) na tvrdou zem. Samozřejmě, že výrobci se snaží tomuto faktu vyhnout vyráběním například odolnějších typů tvrzených skel, ovšem stačí mít zkrátka smůlu a není vám to k ničemu platné.

Pokud víte, že máte sklony k častému upouštění mobilu na zem, máte dvě možnosti, jak tomu předejít. Tou první je standardní smartphone opatřený nějakým masivním krytem. Kryt může do jisté míry nahradit konstrukci odolného smartphonu, ovšem má své limity: obzvláště v krytí čelního skla. Tedy pokud si nekupujete třeba opravdový tank mezi smartphonovými kryty.

Duhou možností je tedy zakoupit nějaký smartphone sám o sobě připravený na nejrůznější karamboly. Aktuálně máte poměrně velký výběr mezi známými značkami, odolný smartphone nabízí výrobci jako Samsung, Nokia, Motorola, CAT a další. A právě u kousku od poslední zmíněné značky, konkrétně modelu CAT S62 Pro, jsme dostali povolení podrobit ho testu odolnosti.

Tento model není nějakou novinkou, naše dojmy z telefonu jsme publikovali už loni v říjnu. Od té doby se z něj však stal velice zajímavý kousek se sníženou cenou (zlevnil už o zhruba 5 tisíc korun), takže může být vcelku vhodným kandidátem pro potenciální zájemce o odolný telefon.

CAT S62 se pyšní poměrně dobrým hardwarem. Najdete zde Full HD+ displej, lepší procesor střední třídy, dostatek paměti, podporu NFC pro bezdrátové platby a také velice zajímavý bonus v podobě termokamery, která se může hodit i pro profesionální využití. V době koronaviru ji lze navíc použít i jako senzor tělesné teploty.

Po stránce odolnosti nabízí armádní standard MIL-STD 810G, což je certifikace značící výdrž proti poškození pádem z výšky 1,8 metru. Dále je utěsněný proti vniknutí prachu a vody podle certifikátu IP68. Vydrží pod vodní hladinou v hloubce až 1,5 metru po dobu nejméně 30 minut.

Odolnost proti vodě není třeba sáhodlouze testovat: telefon jsme zkrátka ponořili do nádoby s vodou a čekali. Nebylo žádným překvapením, že se to na telefonu vůbec neprojevilo a zkrátka ho stačilo jen osušit a dál používat. To dnes ale zvládne i leckterý „neodolný“ model. Proto přejděme ke skutečnému testu odolnosti, kdy jsme zkoušeli, jak si CAT S62 Pro poradí s pády na zem.

Za vcelku standardní jsme vyhodnotili tři situace: pád z výšky od pasu (kapsy kalhot), od ucha a ze stejné výšky také za chůze. Telefon prošel dvěma řízenými pády a jedním v podstatě nahodilým mrštěním na zem. Pokaždé padal na betonovou dlažbu, případně kamenné kostky. A jak obstál? Musíme říci, že velice dobře, byť si odnesl také i viditelné oděrky.

Telefon padal zejména na rohy, kde také bylo poškození nejviditelnější. Tři ze čtyř rohů mají viditelné známky mechanického poškození: dva méně, jeden více. Oděrky jsou dále patrné také na objímkách optiky pro zadní fotoaparáty. Zcela uchráněn však zůstal displej telefonu, v tomto případě chráněný tvrzeným sklem Gorilla Glass 6.



CAT S62 Pro se každopádně prokázal v našem redakčním crash testu jako schopný model, kterému nevadí voda ani běžné pády na zem, pokud vám tedy nebudou vadit následné šrámy na kovových rozích, které si z případných karambolů nejspíše odnesete. V tomto případě výrobci certifikát odolnosti proti pádu na zem rozhodně věřit můžeme.