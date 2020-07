Ničení drahých mobilů jako obživa. Střelnému prachu však iPhone odolal

Výsledek, byť by se mohlo zdát, že je jednoznačný, vcelku překvapí. Po zapálení zápalné šňůry došlo k explozi, která odmrštila jak víko sešroubovaného boxu, tak z něj vymrštila i testovaný aktuální model iPhonu. Ten i přesto nebyl nikterak fatálně poškozen: po setření vyhořelé směsi, která pokryla jeho povrch, byl i nadále použitelný.

V případě TechRaxu to není zdaleka první podobně šílený test telefonu od Applu. Před více než pěti lety tehdejší plně funkční iPhone 6 vložil do vařící se Coca Coly. Cukr ve sladké cole začal karamelizovat a jelikož youtuber neubral výkon sporáku, tak se iPhone v břečce obalil a připálil. Tehdy mohl autor videa iPhone vyhodit a do koše putovala jistě i pánev.

Podobné experimenty nejsou na sociálních sítích nebo videoportálech nijak neobvyklé, mnozí se ničením telefonů vyloženě živí. Seženou si úplně nový co nejdražší telefon a nějakým způsobem ho zničí. Čím originálnější jsou, tím vyšší sledovanost mají.



Ostatně TechRax je v tomto směru legendou. Před mnoha lety mlátil do nových telefonů kladivem, pak je přejížděl autem, aby přešel na srovnávací testy, kdy víc aktuálních modelů házel z výšky. Nebo je ochlazoval tekutým dusíkem, ohříval na extrémní teploty a tak dále. Dokonce i test s Coca Colou tu už byl. Nejdřív se v ní telefony vykoupaly a pak zamířily do mrazáku.

Výsledek je v podstatě vždy stejný, autor videa telefon rozbije a může ho vyhodit, stejně jako v případě orestovaného iPhonu v Coca Cole. Jenže úspěšní autoři si na telefony snadno vydělají a navíc nemusí chodit do práce, rozbíjení je dobře uživí. Konkrétně TechRax má na YouTube skoro sedm milionů sledujících a jednotlivá videa si pustily miliony diváků.

O něco sofistikovanější způsob ničení telefonů předvedl kutil z Moskvy, který rozřezal přes sto iPhonů, z kterých vytvořil funkční kytaru. Nástroj se snaží prodat.