Elegantní, drsná, drahá. Otestovali jsme Nokii XR20

Vlastně se tomu ani nedivíme, většina outdoorových chytrých telefonů, které na českém trhu najdeme, pochází od čínských značek jako Doogee, BlackView, Ulefone, Umidigi, Oukitel a další. Nejde zrovna o věhlasné firmy a o kvalitách jejich produktů jsme se moc často přesvědčit nemohli. Jenže zákazníci takové přístroje kupují jednoduše proto, že jsou cenově dostupné.

Tradiční zavedené značky totiž třídu odolných smartphonů buď úplně ignorují, nebo nasazují takové ceny, že pořízení odolného telefonu vlastně nedává moc smysl. Když pomineme specialistu na outdoorové přístroje, značku CAT, která má v tomto ohledu svébytné postavení, nabízí outdoorový smartphone jen trojice značek: Motorola, Samsung a Nokia. Jejich modely se snaží na danou výbavu vysokou cenu ospravedlnit nejen onou odolnou konstrukcí, ale také trochu kreativním přístupem k designu: odolné přístroje těchto značek nevypadají jako drsné „cihly“, snaží se být elegantní a onu outdoorovou povahu trochu skrývají. Ale jen do té míry, aby na první pohled nevystupovaly z řady, ale přitom stále zaujaly aktivně zaměřené zákazníky.

Nokia XR20 je vlastně nejnovějším přírůstkem do této poměrně slabě obsazené kategorie. Má všechny výše zmíněné vlastnosti. Je tedy nečekaně elegantní, odolná, ale také pořádně drahá. Natolik, že nám její koupě moc nedává smysl.

Proč je podle vás drahá?

Už samotná cena 11 999 korun nepůsobí zrovna nízkým dojmem, rozhodně ne u telefonu, který bude uživatel s sebou brát do přírody a k různým outdoorovým aktivitám, při kterých telefon může nejen přijít k úhoně, ale také může snadno dojít k jeho ztrátě. Ona cena je však vysoká především vzhledem k výbavě, kterou za ni dostanete. Ano, je tu sice podpora 5G, což je příjemný bonus, ale Snapdragon 480, 4 GB RAM, 64 GB uživatelské paměti, IPS displej a dvojitý fotoaparát (byť poctivý, o tom dále) nejsou za dané peníze kdovíjak hodně.

Stačí si to porovnat se stájovou sestřičkou, velmi obdobně vybavenou Nokií X20. U ní dostane zákazník v podstatě to samé a ještě něco málo navíc (více RAM a více paměti), přitom si za tento model Nokia řekne méně než 8 000 korun. A upřímně, i to je hodně, takovou výbavu umí konkurence nabídnout i za méně než šest tisíc korun. Tedy za polovinu částky, kterou Nokia žádá za outdoorovou XR20.

Ano, XR20 je odolná, takže by měla déle snášet drsnější zacházení a je méně náchylná k poškození, ale těžko říct, jestli díky tomu v praxi vydrží třeba dvakrát déle než běžný telefon. Tato matematika je asi na každém uživateli, ale jak často měníte mobil proto, že jste ho rozbili? A nebylo by tedy lepší si k běžnému telefonu pořídit nějaké to pojištění? Sice také nebývá levné, ale asi to bude levnější než příplatek za outdoorový telefon.

Je skutečně odolná?

To je vlastně otazník. Ano, Nokia udělala oproti běžným telefonům v konstrukci změny, které samozřejmě zvýšenou odolnost přinášejí, my ovšem víceméně musíme věřit prohlášením a specifikacím výrobce. Je tu tedy voděodolnost podle IP68 a dále mechanická odolnost podle standardu MIL-STD-810H, XR20 by tak měla bez úhony přežít třeba pád na beton z výšky 1,8 metru.

V praxi samozřejmě robustnější konstrukce znát je a telefon v tomto ohledu budí důvěru. Tělo má kovový rám doplněný příjemným měkčeným plastovým materiálem, který jistě dovede tlumit nárazy, navíc je ho tu solidní vrstva, takže boky telefonu jsou dobře chráněny. Líbí se nám i to, že onen materiál těla telefonu na bocích mírně vystupuje nad rovinu displeje, čímž ho chrání před oděrkami při položení na stůl a zároveň zlepšuje ochranu telefonu při pádu přímo na roh. V tomto ohledu tedy věříme, že Nokia XR20 skutečně vydrží.

Jenže Achillovou patou moderních smartphonů jsou samotné displeje a i když dělá XR20 pro jeho ochranu maximum, stoprocentní to nikdy nebude. Když telefon v přírodě „poletí“ na zem displejem dolů a narazí na kamínek, žádná sebeodolnější konstrukce ho neochrání a celý příplatek za drsnou konstrukci přijde vniveč.

Takže drsný vzhled je jen na efekt?

Ne, to netvrdíme, jen říkáme, že nemusí mít v praxi takový přínos, jak se zdá. Na druhou stranu Nokia XR20 rozhodně není z hlediska designu a zpracování žádný humpolácký telefon „v holinkách“. Naopak působí velmi elegantně a má své výhody. Měkčený materiál je v ruce nesmírně příjemný, přitom tvary přístroje nejsou kdovíjak outdoorové, rozhodně to není přerostlý kousek. Jeho povahu naznačují snad jen trochu větší rámečky displeje a mírný nárůst rozměrů. Oproti běžné Nokii X20 není ovšem rozdíl nijak dramatický: zatímco XR 20 má míry 171,6 × 81,5 × 10,6 mm, tak X20 měří 168,9 × 79,7 × 9,1 mm. Hmotnosti jsou 248 a 220 gramů ve prospěch modelu X20, je to opět hodně, ale z hlediska rozdílu žádné drama.

Oba telefony jsou tedy dost velké (také ovšem nabízí pořádný 6,67" displej) a rozdíl v rozměrech je v podstatě zanedbatelný. Co by ruka poznala v nárůstu rozměrů, to zase pozitivně pocítí z hlediska jistoty držení telefonu: tak dobrý materiál těla je.

Má ještě nějaká pozitiva?

Nokia XR20 v praxi velmi dobře funguje. Ano, Snapdragon 480 a 4 GB RAM znamenají, že to není žádný rekordman v rychlosti (výkon je asi o čtvrtinu nižší než u oblíbeného Snapdragonu 765), ale i díky čistému Androidu je tu vše plynulé a přehledné. A v sadě funkcí Nokii XR20 nic zásadního nechybí a telefon si na nic nehraje, to je skutečně sympatické. Je tu tedy třeba hybridní slot na microSD karty, čtečka otisků prstů je hezky v bočním rámu, telefonu nechybí 3,5mm jack konektor, má moderní USB-C a překvapivě nabídne třeba bezdrátové dobíjení, to je v dané třídě skutečně prémiový prvek (ale stejně neospravedlní cenu).

Pochválíme i výdrž baterie – akumulátor s kapacitou 4 630 mAh většinou bez potíží vystačí na dva dny fungování a když se uživatel uskromní, může to být i déle. Tady si dovolíme ovšem jednu kritiku: s telefonem v balení nedostanete nabíječku. Prý v rámci ekologie. Jenže to nám opět nehraje. Nokia nijak nezmenšila své standardní balení, takže při přepravě efektivnější nebude, u outdoorového telefonu, který má uživateli vydržet skutečně dlouho, by navíc snad originální nabíječka, která by tedy také zaručila dlouhou životnost, být mohla. No nic.

Jak fotí?

Překvapivě solidně. Možná je to dáno i tím, že foťák se soustředí na důležitý základ a nemá žádná falešná lákadla. XR20 dostala dvojitý foťák, hlavní objektiv se světelností f/1,8 ukrývá 48megapixelový snímač, druhá čočka (f/2,4) poslouží k pořizování třináctimegapixelových širokoúhlých snímků. Hlavní fotoaparát vytváří běžně dvanáctimegapixelové snímky, ale v případě potřeby lze fotit i v plném 48megapixelovém rozlišení (a udělat si tak třeba výřez pro makro snímek).

V dobrém světle je výkon foťáku skutečně výtečný, jen v obtížných scénách s prudkým světlem a protisvětlem je vidět, že pro maximální HDR efekt nemá telefon dostatek výkonu. Totéž pak platí v nočním režimu, kde telefon jednoduše nedovede ze tmy vytáhnout tolik detailů. Noční snímky jsou výrazně zašuměné a možná celkově trochu tmavší, než bychom si přáli, ale výsledek je vlastně docela dobrý. To se týká hlavního foťáku, širokoúhlý je v noci téměř nepoužitelný. A i za dne u něj pozorujeme trochu menší ostrost snímků.

Mám si ji pořídit?

Nokia XR20 je vlastně dost povedený telefon. Jen nám jeho koupě nedává smysl. Je v podstatě dvakrát dražší než stejně vybavené konvenční konkurenční telefony a jakkoli se nám líbí, prostě tento příplatek nedovedeme akceptovat. To neznamená, že vy ho akceptovat nemusíte, ale koupi takového přístroje je asi dobré důkladně zvážit a zdůvodnit si ji.

Co se konkurence týče, té je skutečně málo. Obzvlášť, pokud chcete outdoorový telefon s obřím displejem (to je také zvláštní protiklad – nejnáchylnější prvek telefonu zvětšovat). Když ovšem opravdu po takovém smartphonu toužíte, moc jiných šancí nemáte. Je tu sice Motorola Defy s 6,5" panelem a podobnou elegantní a přitom odolnou konstrukci, která má sice silnější procesor, ale displej s rozlišením jen 720 × 1 600 pixelů (Nokia má 1 080 × 2 400). Na druhou stranu za ni Motorola žádá 6 599 korun. Nokia také jako jediná z outdoorových telefonů nabídne 5G, i to hraje v její prospěch.

Pak už jsou tu jen konkurenti od Samsungu a CATu. Starší CAT S52 s 5,65“ HD displejem a celkově základní výbavou chudší než motorola vyjde na méně než 8 000 korun, trochu novější S62 Pro s 5,7“ FullHD+ panelem a Snapdragonem 660 (8 GB RAM) vyjde na 12 790 korun, tedy ještě dráže než Nokia XR20. I Samsung nabídne dva kousky: relativně obyčejně vybavený Galaxy XCover 5 stojí necelých 7 tisíc korun, trochu lépe vybavený XCover Pro, který bude za chvíli dva roky starým modelem, vyjde na bláznivých 14 000 korun.