Změnili strategii. Místo oblíbeného prcka mají obří špičkový smartphone

Někdy jsou vlastně spekulace pravdivé, i když je dotčená strana oficiálně vyvrátí. Příkladem toho je aktuální novinka Asus Zenfone 11 Ultra. Loni v září se totiž objevily informace, že modelová řada Zenfone skončí. Asus následně tyto informace vyvrátil a oficiálně potvrdil, že Zenfone 10 bude mít nástupce. A ten teď oficiálně přichází. Jenže je to úplně jiný smartphone, než na jaký jsme v řadě Zenfone byli od Asusu v uplynulých letech zvyklí. Směle tak můžeme říct, že tato smartphonová řada, alespoň prozatím, skončila v podobě, v jaké ji známe.

Vzala na sebe totiž podobu novou. Jak už naznačuje samotný název telefonu, Zenfone 11 Ultra jednoduše nejde cestou kompaktního těla. Představitelé firmy ostatně při prezentaci mluvili o tom, co k této změně vedlo: Asus prý při návrhu novinky vyslyšel prosby uživatelů a připravil smartphone, do kterého se vejde více špičkových funkcí a především větší baterie. Konkrétně také firma zmiňuje, že nárůst velikosti přístroje umožňuje zlepšení v oblasti fotoaparátu.

Jenže zenfone tím přišel o svou zásadní odlišnost. Není samozřejmě vyloučeno, že se Asus k menšímu modelu nevrátí třeba později, ale pro tuto chvíli se novinka prostě stává jedním z mnoha. Zatímco Zenfone 10 s displejem menším než šest palců byl na trhu v podstatě jedinečný a konkurence měl minimum, tak nový Zenfone 11 Ultra s displejem o úhlopříčce 6,78 palce se pouští do boje s obrovským množstvím konkurentů. Změna strategie zároveň znamená, že Zenfone 11 Ultra je vlastně taková variace na špičkové herní modely ROG Phone, jen v trochu civilnějším balení s designem, který připomíná běžné notebooky Zenbook a ne herní stroje značky. Někomu to může stačit, ale výjimečnost řady Zenfone je prostě ta tam.

Asus to tak bude mít s novinkou trochu těžké. Na druhou stranu pro něj není nemožné se prosadit. Vděčit za to bude ceně. Ta startuje na částce 25 990 korun za provedení s 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti, provedení se 16 GB RAM a 512 GB vnitřní paměti vyjde na 28 990 korun. V předprodeji, který běží do 14. dubna, lze ovšem první verzi získat se slevou tisíc korun, druhou pak se slevou 2 500 korun.

Za tuto částku dostane uživatel vcelku „normální“ výkonný smartphone. Zenfone 11 Ultra je poháněn procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, displej má rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů, obnovovací frekvenci až 144 Hz a maximální jas 2 500 nitů. Displej kryje sklo Gorilla Glass Victus 2, telefon má certifikaci IP68 a Asus se chlubí mimo jiné použitím 100 % recyklovaného hliníku v rámu těla. Baterie telefonu dostala kapacitu 5 500 mAh a Asus slibuje rekordní výdrž, nabíjení funguje výkonem maximálně 65 W a prázdná baterie se do plna nabije za 39 minut. K dispozici je i bezdrátové nabíjení.

Příjemnou drobností ve výbavě je zachování 3,5mm jacku pro sluchátka, na druhou stranu čtečka otisků prstů, kterou měl předchůdce v bočním vypínacím tlačítku, se tu přestěhovala do displeje. Avšak USB-C konektor je trochu neprakticky umístěn v levém spodním rohu rámu, kde tvoří právě protiváhu onomu sluchátkovému konektoru.

Sestava fotoaparátů je trojitá, hlavní foťák má 50Mpix snímač a šestiosou gimbalovou stabilizaci. Teleobjektiv poskytne trojnásobné přiblížení, je tu stabilizace a snímač má rozlišení 32 Mpix, širokoúhlý foťák má pak rozlišení 13 Mpix. Selfie kamera v průstřelu má 32 Mpix. Je to tedy vcelku obvyklá sestava, která bude mít problém nad konkurencí jakkoli vyniknout.

Což prostě platí pro telefon jako celek. Zenfone 11 Ultra rozhodně není konkurencí pro ty úplně nejnadupanější modely, spíš než se Samsungem Galaxy S24 Ultra a iPhonem 15 Pro Max soupeří se smartphony jako Samsung Galaxy S24+, iPhone 15 Plus, Xiaomi 14, Google Pixel 8 a dalšími. Jenže za podobnou cenu jde koupit třeba atraktivní modely jako OnePlus 12, Vivo X100 Pro nebo Pixel 8 Pro.