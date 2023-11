Kompaktní ideál, který nemachruje. Testovali jsme Asus Zenfone 10

Asus Zenfone 10

I když se v poslední době objevily spekulace o tom, že Asus s kompaktními smartphony skončí, podle prohlášení společnosti by tomu tak být nemělo. Milovníci nadupaných smartphonů nevelkých rozměrů se tak mohou nejspíš těšit i na to, že aktuální Zenfone 10 dostane nástupce.

Samotný Zenfone 10 je pak dnes skvělou volbou pro ty, kdo chtějí výborně vybavený a funkční smartphone malých rozměrů, který přitom působí i trochu nenápadně. Ano, telefon lze koupit i ve výrazných barvách, ve kterých bude nepřehlédnutelný (zelená, červená), ale tlumenější odstíny jako bílá, černá a i modré barevné provedení vyhoví těm, kdo nechtějí svým mobilním telefonem poutat pozornost. Zenfone 10 má v tomto ohledu výhodu i v tom, že nijak křiklavě do světa neinzeruje ani značku a své modelové označení, je to prostě takový pohodový smartphone, který se nepotřebuje kdovíjak zviditelňovat.

Jak moc kompaktní je?

Zenfone 10 má rozměry 146,5 × 68,1 × 9,4 mm, jeho půdorys je tedy menší než u většiny konkurentů. I hmotnost 172 gramy je velmi příjemná. Asus toho docílil zejména tím, že má displej s úhlopříčkou pod šest palců, konkrétně 5,9 palce jako předchozí Zenfone 9. Kompaktní konkurence existuje, ale ta se většinou drží úhlopříčky 6,1 palce. Tu mají třeba menší modely loňské řady iPhone 14 nebo letošní iPhony 15.

Pro představu, základní iPhone 15 má míry 147,6 × 71,6 × 7,8 mm (hmotnost 171 gram), titanový model Pro se asusu blíží víc, jeho míry jsou 146,6 × 70,6 × 8,3 mm (hmotnost 187 gramů). Panel s úhlopříčkou 6,1 palce má i Samsung Galaxy S23, jeho míry jsou 146,3 × 70,9 × 7,6 mm (hmotnost 168 gramů) a také Sony Xperia 5 V, byť ta má displej v úzkém provedení s poměrem stran 21:9. Její míry jsou 154 × 68 × 8,6 mm (hmotnost 182 gramy) a i přes onen „nudloidní“ displej tedy není vlastně v praxi užší než asus.

A to je něco, co je u Zenfonu 10 v porovnání s konkurencí zásadní. Telefon možná není tak efektivní ve využití dané plochy displejem, ale úzké tělo zpříjemňuje držení v ruce a těch několik milimetrů a desetin k tomu, které tu asus oproti konkurentům na šířku ubírá, je v ruce skutečně znát. Kdo tedy hledá smartphone, který se mu bude dobře držet a co nejlépe ovládat jednou rukou i bez nějakých speciálních nástrojů, najde v Zenfonu 10 skutečně ideální kousek.