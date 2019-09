Apple už na železe víc nevydělá. Peníze našel jinde

Připomeňme si, že Apple s prvním iPhonem a jeho následovníky zcela předělal svět mobilů a definoval moderní smartphone. Několik let konkurence Apple jen dotahovala a ještě nedávno iPhone nastavoval nejnovější trendy.

Jenže to už neplatí. Apple protáhl svůj dřívější dvouletý cyklus úplně nových modelů o rok, konkurence naopak chrlí novinky v naprosto zběsilém tempu, často už po půl roce. To by na první pohled mohlo indikovat, že Apple s iPhony ztratil kontakt a konkurence ho drtí. Jenže to tak není.

Apple si totiž hraje vlastní ligu, prodeje mu sice mírně klesají, ale tržní podíl drží pořád zhruba stejný. Výzkumná agentura Strategy Analytics uvádí, že celosvětově si drží iPhony tržní podíl okolo 11 procent, a dokonce i v Číně, kde zcela dominují lokální značky, si dokáže Apple své zákazníky udržet. Loni i letos ve druhém čtvrtletí to bylo šest procent z celého čínského trhu.

Apple navíc na iPhonech stále královsky vydělává, v tom se mu konkurence ani neblíží. A jelikož v kalifornském Cupertinu, kde Apple sídlí, už nějaký ten pátek tuší, že dřívější dramatický každoroční nárůst prodejů telefonů pokračovat nebude, tak se soustředí na věci okolo. Výhodou Applu je vlastní ekosystém služeb, který zákazníkům dlouhodobě vyhovuje a navíc je drží u značky. A to z jednoduchého důvodu, nikdo jiný než Apple k němu nemá přístup.

Naopak změna značky u konkurenčního ekosystému Android je tak snadná, že ji zvládne i malé dítě. Navíc výhody z ekosystému plynou do kapsy Googlu, nikoliv do peněženek jednotlivých výrobců. Ti vydělávají především na železe. A to je podstatný rozdíl oproti Applu. Konkurenti s Androidem musí inovovat ve zběsilém tempu, aby zákazníky zaujali, což občas vede k přešlapům a k výrazným ztrátám. Apple má své jisté a riskovat nemusí. Důkazem budiž právě nové iPhony, které jistě budou patřit na špičku, jenže některé parametry a funkce jsme mohli u konkurence najít klidně už před rokem.

5G? Počká

Tak třeba trojitý fotoaparát, u Applu novinka, u mnohé konkurence běžná výbava i u modelů střední třídy za méně než polovinu ceny nejlevnějšího nového iPhonu. A tak můžeme pokračovat dál. Prostě nové iPhony už trendy neudávají.

A ještě jeden příklad, velká část konkurence už prodává telefony s podporou 5G. Apple takový mobil bude mít pravděpodobně nejdřív za rok v září 2020. Ano, zatím to není klíčová vlastnost, ovšem dobře to dokládá, jakým směrem se vývoj u Applu ubírá.

Zmiňovali jsme Google a jeho ekosystém Android. On vydělává na YouTube, na aplikacích nebo na službách spojených s mapami nebo prohlížečem. Jeho jediným konkurentem je právě Apple, který sice umožňuje svým zákazníkům využívat i služby Googlu, ale téměř ke každé má vlastní alternativu. U některých byl i průkopníkem a rozhodně hraje první ligu.

S Applem na věčné časy

Příjmy Applu ze služeb využívaných na jeho hardwaru neustále rostou. Aktuálně za posledních devět měsíců jsou podle výroční zprávy firmy už skoro na třetině příjmů za prodej iPhonů a čísla stále rostou oproti příjmům za iPhony, kde už Apple zázraky očekávat nemůže.

Proto nepřekvapí, že šéf Applu začal výroční konferenci představením nové služby Arcade, která za měsíční poplatek umožňuje přístup ke katalogu populárních her. Často exkluzivně dostupných právě jen zde.

Následovalo představení tří nových seriálů pro službu Apple TV+, exkluzivně vytvořených právě jen pro tuto platformu. Obě služby budou dostupné i v Česku během podzimu a cena by neměla být applovsky nadsazená jako u jeho hardwaru. Zatím ji firma prozradila pro americký trh, kde bude měsíční předplatné stát shodně v přepočtu 120 korun.

Zákazníci kteří si pořídí nové iPhony, pak dostanou obě služby na rok zdarma. Obě služby bude možné navíc neomezeně čerpat na většině přístrojů od Applu. Lepší připoutání zákazníků ke svým produktům nelze vymyslet.