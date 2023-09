Novinky vivo jsou potěšením pro mobilní fotografy. Nyní jsou za akční ceny

Výborné parametry modelů vivo V29 a vivo V29 Lite by většina zákazníků očekávala u telefonů nejvyšší třídy. Oba modely se ale zařazují do střední třídy, jsou to tedy cenově dostupné přístroje nabízející skvělý poměr cena/výkon. Levnější vivo V29 Lite v akční nabídce stojí aktuálně 7199 Kč, model V29 pak vyjde na 9999 Kč.

Výbava obou přístrojů je velmi dobrá, hlavní důraz byl kladen na fotoaparát. V obou případech má optickou stabilizaci hlavního snímače, což je klíčová funkce pro schopnost pořizovat ostré snímky za jakékoliv situace. Optická stabilizace stále není běžnou součástí výbavy a odlišuje průměrné přístroje od nadprůměrných.

Výjimečné vlastnosti fotoaparátu

Vivo V29 potěší fotografy i unikátním světlem Aura Light. To nahrazuje klasický blesk, jehož intenzivní bodové světlo nebývá pro portrétní snímky příliš lichotivé. Kruhové světlo Aura Light podává měkké světlo a navíc automaticky nastavuje podle situace jeho teplotu. V případě potřeby lze teplotu světla nastavit i ručně. Díky tomu dostanou zákazníci v malém těle vivo V29 profesionální studio v kapse, kombinující skvělý fotoaparát i kruhové osvětlení, které často využívají tvůrci obsahu. Stejně tak se kruhové osvětlení skvěle hodí pro fotografy, kterým Aura Light rovnoměrně osvětlí celou focenou plochu, jako kdyby se nacházely v ateliéru.

Vivo V29

Aura Light V praxi se jedná o velký světelný prstenec na zadní straně telefonu. Ten vytváří trojrozměrný světelný efekt a zajišťuje rovnoměrné osvětlení z každého úhlu. Díky tomu eliminuje stíny v obličeji a dokáže jemně zvýraznit tón pleti i přirozenou krásu každé fotografované osoby.

Hlavní snímač modelu V29 má rozlišení 50 Mpix a doplňují ho širokoúhlý snímač s rozlišením 8 Mpix a speciální snímač pro hloubku ostrosti. Ten se hodí právě pro portrétní snímky. Model V29 Lite má hlavní snímač s rozlišením 64 Mpx. Oba modely mají několik speciálních režimů pro fotografování i natáčení videa. Například režim Dual-View Video umožňuje souběžné natáčení přední i zadní kamerou.

Každý, kdo pořizuje dnes tak populární selfie snímky, musí ocenit i přední fotoaparát modelu V29. Ten má totiž špičkové rozlišení snímače 50 Mpx a disponuje automatickým ostřením. Model V29 Lite pak má vpředu 16Mpx snímač.

Špičkový design i použité materiály

Vivo je jedním z největších světových výrobců smartphonů a značka klade velký důraz na design, materiály a kvalitu zpracování. Platí to i o obou modelech. Vivo V29 má luxusní tenký design s do boků zaobleným displejem a skleněným zadním panelem. Zaoblený displej má pak i model V29 Lite, jehož tělo je velmi tenké, a celý přístroj potěší nízkou hmotností.

Vivo V29

Velmi podstatnou předností je i odolnost konstrukce obou modelů. Vivo V29 Lite splňuje normu IP54, a model V29 dokonce IP68 – ve zkratce telefonu nevadí, když na něj stříkne trocha vody. Vivo V29 se dodává v černém (Noble Black) nebo modrém provedení (Peak Blue). V obou případech jsou záda telefonu skleněná, u černé varianty v atraktivním matném provedení. Vivo V29 Lite se pak dodává buď v černém, nebo zlatém provedení.

Zahnuté displeje AMOLED

Displej u obou modelů je AMOLED panel s úhlopříčkou 6,78 palce. Díky vysokému FHD+ rozlišení je výborně čitelný a maximální obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulý pohyb zobrazeného obsahu. Vivo myslelo i na ochranu očí, proto mají oba modely vysokofrekvenční PWM modulací (2160 Hz), což omezuje únavu očí.

Akční nabídka Standardní cena modelu vivo v29 Lite je 8499 Kč, akční cena pak 7199 korun. Vivo V29 stojí standardně 11 999 Kč, ale v akci vyjde jen na 9999 Kč. Akční ceny platí do 1. října 2023.

Výkon je u obou modelů nadprůměrný. Vivo V29 Lite používá procesor Qualcomm Snapdragon 695, vivo V29 pak pohání čip Qualcomm Snapdragon 778G. Oba modely mají 8 GB operační paměti, další si telefon dokáže vypůjčit z uživatelské paměti. Model V29 Lite se dodává s 128 GB uživatelského místa, model V29 má 256 GB. Oba přístroje samozřejmě podporují sítě 5G a velkou výhodou je i podpora eSIM, výrobci ve střední třídě zatím opomíjená vlastnost.

Vivo V29 Lite

Silnou stránkou obou modelů je i velmi rychlé nabíjení. Vivo V29 má nabíjecí výkon 80 W, takže z nuly na polovinu kapacity se baterie nabije za pouhých 18 minut. Model V29 Lite má maximální nabíjecí výkon 44 W. Jeho baterie má kapacitu 5000 mAh, model V29 má 4600mAh článek. S telefony dostanete i výkonné nabíječky a silikonový kryt.