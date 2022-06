Překvapení od Applu. Základní iPhony mají mít jiné čipy než Pro varianty

O tom, že základní řada iPhonu 14 bude oproti Pro variantám používat jiný čip, informoval již v březnu známý analytik Ming-Chi Kuo. Dvojice základních modelů šestnácté generace, tedy iPhonů 14 a nově 14 Max, má podle něj být osazena stejným čipem jako loni představené „třináctky“. Srdcem tak má být současný procesor A15 Bionic. Nový čip A16 Bionic bude tedy výsadou jen dvojice vrcholných Pro modelů, iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max.

Tuto Kuovu predikci nyní potvrdila i analytická společnost TrendForce, která ve své zprávě o globálním prodeji smartphonů v letošním prvním čtvrtletí uvedla, že na rozdíl od předchozích modelů budou v případě iPhonu 14 použity nejnovější procesory pouze v řadě Pro. TrendForce naznačuje, že může jít o strategický krok. Podotýká totiž, že chování spotřebitelů se kvůli rostoucí inflaci mění, sázka Applu na starší, nicméně stále dostatečně výkonný čip u základních modelů mu tak může pomoci přilákat více kupujících.

Nicméně portál GSMArena tuto v historii Applu zásadní změnu přisuzuje spíše nedostatečným dodavatelským kapacitám, kvůli nimž by společnost nebyla schopna zajistit si dostatek nových čipů (A16 Bionic) pro všechny zamýšlené modely iPhonu 14.

Není však nutné se obávat, že by dvojice základních iPhonů 14 a 14 Max kvůli rok starému čipu výkonově nějak výrazně zaostávala za svou konkurencí. Podle GSMAreny lze navíc předpokládat, že Apple u uvedených modelů tento starší procesor doplní oproti iPhonům 13 mini a 13 větší operační pamětí i novějším grafickým procesorem. To nicméně naznačil již Kuo ve své dřívější predikci, podle něj by totiž iPhony 14 měly bez ohledu na provedení používat 6GB operační paměť.