V Rusku jsou napřed, už nabízí iPhone 14. Tvrdý rubl ho dělá pekelně drahým

Apple sice kvůli ruské agresi vůči Ukrajině své aktivity v Rusku výrazně omezil, respektive přestal na tamním trhu oficiálně prodávat své produkty, to však neznamená, že třeba iPhony se staly ze dne na den zcela zapovězeným zbožím. Velcí prodejci je stále nabízejí, nabídka se však odvíjí od jejich skladových zásob. Nicméně v Rusku jsou už tak daleko, že se neostýchají nabízet i ještě nepředstavenou generaci iPhonu, tedy modely s číselným označením 14, a to konkrétně vrcholná provedení Pro a Pro Max.

Zprvu je nutné upřesnit, že jde o nabídku ryze pro domácí ruský trh a jde o předobjednávky. Jenže velmi brzké předobjednávky. Do premiéry letošních novinek Applu v současnosti zbývají ještě minimálně necelé čtyři měsíce. Nelze totiž nyní s jistotou tvrdit, že Apple novinky ukáže v obvyklém zářijovém termínu. Připomeňme, že premiéru „dvanáctek“ v roce 2020 musel kvůli koronavirové pandemii odložit – provoz čínských továren, v nichž se iPhony kompletují, se totiž tehdy na několik týdnů zastavil.

Krok ruského Caviaru, který začal předobjednávky přijímat, se tak ve stínu dřívějšího i aktuálního dění zdá být poněkud smělý. Navíc vůbec poprvé do své nabídky zahrnul i standardní provedení iPhonů, doposud totiž nabízel výhradně jen jejich vlastní rozličné úpravy, nanejvýš do svého portfolia zařadil mobily vlastní produkce.

Za základní iPhone 14 Pro Max, tedy variantu s 128GB uživatelskou pamětí, požaduje 139 990 rublů. To je v přepočtu zhruba 53 tisíc korun. Tedy výrazně víc, než na kolik na českém trhu vyjde aktuálně iPhone 13 Pro Max shodné paměťové kapacity (31 990 korun). Propastný rozdíl je způsoben dvěma faktory. Jednak se zvýšila cena iPhonů, které jsou ještě v nabídce ruských prodejců. Caviarem požadovaná částka tak koresponduje s cenou, kterou ruští obchodníci aktuálně požadují za iPhone 13 Pro Max (128 GB). Loni v září přitom byla tato varianta uvedena na trh za 109 990 rublů (podle tehdejšího kurzu lehce přes 32 tisíc korun).

Druhým faktorem, který dělá z ruskou společností nabízené doposud nepředstavené vrcholné „čtrnáctky“ opravdu drahé zboží, je kurz. Rubl totiž vůči koruně (a dalším světovým měnám) výrazně posiluje, aktuálně je o poznání silnější než před invazí Ruska na Ukrajinu.

U nejvyššího provedení, tedy u modelu 14 Pro Max s 1TB pamětí je pak cenový rozdíl oproti stále aktuálnímu předchůdci ještě vyšší. Zatímco iPhone 13 Pro Max s touto pamětí byl na ruský trh loni v září uveden za 159 990 rublů (podle tehdejšího kurzu 47,2 tisíce korun), tak za tajemstvím zahalenou novinku požaduje ruská společnost v předprodeji 209 990 rublů (více než 79 tisíc korun). To je o zhruba 10 tisíc rublů (3,7 tisíce korun) více, než se v Rusku pohybuje aktuální cena jednoterabajtového iPhonu 13 Pro Max.

Caviar nicméně u uváděných cen informuje, že jde o provizorní částky s tím, že skutečné sumy budou známy až po představení novinek Applem. Nabídkou nových běžných iPhonů se navíc zaměřuje výhradně na domácí trh.

Vzhledem k již v úvodu zmíněnému stažení se Applu z ruského trhu v reakci na Ukrajinou nevyvolanou agresi ze strany Ruské federace se však nabízí otázka, kde bude Caviar nové iPhony získávat. Oficiální cestou, tedy přímo od Applu to pravděpodobně možné nebude. Patrně si je tedy jistý jinými svými distribučními kanály, přes něž si i v tento pro něj patrně těžké časy dokáže v nadcházejících měsících zajistit dostatečný přísun novinky na domácí trh.

Luxusní provedení i za téměř půl milionu korun

Společnost se totiž nevzdala ani myšlenky nabízet její luxusní provedení, a to již celosvětově. Nadcházející iPhone 14 Pro či 14 Pro Max si tak lze předobjednat i v jedné z aktuálně sedmi nabízených úprav s použitím luxusních materiálů. Ceny se jako obvykle odvíjí od vzoru a materiálu, připravit si je však nutné nejméně 124 tisíc korun. Na tolik v přepočtu vyjde základní Pro model (iPhone 14 Pro 128 GB) se zády z uhlíkových vláken, tedy provedení Carbon (cena od 5 960 dolarů). Investice do luxusní „čtrnáctky“ se však může vyšplhat i na téměř čtyřnásobek.

Za provedení Parade of the Planets Golden, do jehož zad jsou zasazeny mimo jiné i úlomky hornin z Měsíce či Marsu, si totiž společnost účtuje minimálně 16 690 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 390 tisíc korun. A to se bavíme stále o základním 128GB paměťovém provedení. Vrchol nabídky pak představuje paměťová varianta s 1TB pamětí, která vyjde na 21 080 dolarů. Tedy v přepočtu téměř 494 tisíc korun. Aktuální situace na východě Evropy tedy z již tak drahých luxusních iPhonů dělá ještě dražší záležitost.

To platí i pro další artikl spojený s nadcházející generací iPhonu, který ruská společnost zařadila do své nabídky. Řeč je o luxusním ochranném pouzdru pro vrcholné „čtrnáctky“. Ani tyto speciální kryty nejsou levnou záležitostí, ceny se pohybují od 3 340 do 4 650 dolarů, tedy v přepočtu od zhruba 72 do 109 tisíc korun.

Není to poprvé, co se Caviar rozhodl přijímat předobjednávky na ještě nepředstavené iPhony. Stejný krok učinil minimálně už loni, tehdy šlo však o předobjednávky ryze jeho luxusních provedení iPhonu 13 Pro/13 Pro Max. Letos navíc společnost předobjednávky spustila oproti loňsku s více než měsíčním předstihem.