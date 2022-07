Kuo trvá na svém. Nové procesory dostanou jen některé iPhony

Před měsícem přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, který je obvykle výborně informovaný o novinkách Applu, s informací, že společnost začne výrazněji odlišovat jednotlivé modely iPhonů v jedné modelové řadě. Nyní svou informaci potvrdil a uvedl, že důvodem není problém s nedostatkem komponent, ale snahou Applu inkasovat víc peněz prodejem dražších modelů.

Podle Kua chce Apple změnit poměr prodejů iPhonů ve prospěch verzí Pro. Aktuálně představují 40 až 50 procent prodejů aktuální modelové řady, do budoucna by to mělo být 55 až 60 procent.

Apple doposud osazoval všechny přístroje jedné řady stejným procesorem. Aktuálně to je čip A15, který mají v útrobách všechny čtyři modely iPhonů 13. Přitom to jsou už docela rozdílné přístroje, nejlevnější iPhone 13 mini si za cenu špičkové varianty Pro Max koupíte v podstatě dvakrát. A extrémem je použití stejného čipu i u laciného (na Apple) modelu SE 2022 z letošního jara.

Do budoucna, a podle Kua se tak poprvé stane už letos v září s představením iPhonů 14 a procesoru A16 Bionic, se tak řada iPhonů ještě víc rozdělí na dvě základní varianty (14 a 14 Max) a verze Pro (14 Pro a 14 Pro Max). Mezi základními a Pro verzemi samozřejmě bude rozdílů víc než jen v procesoru.

Na první pohled to může znamenat, že zájem zákazníků o základní modely poklesne. Což vlastně Apple chce, samozřejmě jen za té podmínky, že to zájemce o iPhony přesměruje k dražším verzím Pro. Ale své zákazníky si najdou i základní iPhony. Stále to budou velmi výkonné přístroje a ten, kdo nekupuje nový model každý rok, nemusí tolik bazírovat na tom, že nedostane ten nejnovější procesor.

Apple by měl nové iPhony a zřejmě i nové hodinky představit v září a prodej by měl začít s tradičním odstupem necelých dvou týdnů.